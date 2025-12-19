Lateral deve deixar o Internacional visando a Copa do Mundo

Apesar do anúncio de Paulo Pezzolano para técnico e de Abel Braga para diretor técnico, ainda faltam outros integrantes do Departamento de Futebol, o que ainda trava a situação de alguns nomes do elenco. É o caso do lateral-direita Alan Benítez, que deve deixar o Internacional visando a preparação para a Copa do Mundo. Com poucas oportunidades no Beira-Rio, o jogador teria propostas para volta ar ao Paraguai.

O vínculo atual do camisa 23 tem duração até 31 dezembro de 2026. O atleta, porém, quier ter sequência como titular para seguir sendo convocado pela seleção paraguaia e disputa o Mundial dos EUA, Canadá e México. Pelo Inter, ele entrou em campo 11 vezes, sendo cinco como titular.

Ele foi preterido por Braian Aguirre, titular desde o começo do ano, e até mesmo para a improvisação de Bruno Gomes, que voltou ao time apenas em setembro, após recuperação de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Lateral visa a Copa do Mundo

No Cerro Porteño, time em que atuava até a metade do ano, Benítez era dono da posição. Ele era monitorado pelo Inter desde 2024. O aval do ex-diretor esportivo Andrés D'Alessandro foi crucial para sua contratação. Ele chegou sem investimento, apenas por salários e luvas.

Até o momento, equipes paraguaias fizeram sondagens. Aos 31 anos, ele tem passagens pelos três principais clubes do país – Cerro, Olimpia e Libertad. Também vestiu as camisas de Benfica, Rubio Ñú-PAR e Minnesota United-EUA.

O Inter promete dar uma resposta às investidas somente após a análise que Pezzolano fará do elenco, e do aval da nova estrutura do Departamento de Futebol.