Sem novos vínculos, dupla de laterais não fica no Ceará

Rebaixado para a Série B, o Ceará vem passando por várias mudanças em seu elenco. Fabiano Souza e Matheus Bahia, titulares nas laterais ao longo do ano, estavam emprestados e não continuarão no clube para 2026.

O lateral-direito Fabiano Souza foi emprestado pelo Moreirense-POR em janeiro, tendo contrato até o fim deste ano. Foram 48 jogos ao longo da temporada, com duas assistências. O atleta ocupou a titularidade sob o comando de Léo Condé, superando a concorrência de Rafael Ramos em vários momentos.

Na lateral-esquerda, Matheus Bahia estava emprestado pelo Bahia desde 2024. O jogador fez 44 partidas nesta temporada e somou quatro assistências na disputa com Nicolas. Caso não o aproveite, a equipe baiana pode negociar o defensor - o Vovô não terá condições de exercer uma compra.

O atacante Antonio Galeano viveu um cenário parecido. Sendo um dos destaques da equipe no ano, a compra do paraguaio junto ao Rúbio Ñu-PAR chegou a ser cogitada, mas o rebaixamento minou as chances da sua permanência. O ponta já se despediu do time cearense nas redes sociais.

Meias também estão de saída do Ceará

Assim como nas laterais, o meio-campo do Ceará já está apresentando saídas. É o caso de Lucas Mugni, que não renovou seu contrato. O destino do atleta pode ser o Mirassol, time classificado para a próxima Copa Libertadores.

Lourenço, após duas temporadas no Vovô, também não renovou o seu vínculo. O meio-campista acertou com o Goiás, rival alvinegro na Série B de 2026.