Clássico entre Botafogo e Vasco deve bater recorde de público do Nilton Santos em 2025
Maior número da temporada é de 37.131 torcedores contra a LDU, pela Libertadores
O clássico entre Botafogo e Vasco, marcado para esta quinta-feira (12), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, promete entrar para a história da temporada. Pela primeira vez em 2025, a torcida alvinegra esgotou todos os ingressos disponíveis, e a expectativa é de que o confronto de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil registre o maior público do ano no estádio.
Até o momento, o jogo com maior presença de torcedores foi contra a LDU, pelas oitavas de final da Libertadores, quando 37.131 pessoas compareceram ao Nilton Santos, no início de agosto. A expectativa agora é superar essa marca, já que os ingressos para a torcida visitante — destinados ao Vasco — também foram totalmente vendidos.
O Botafogo divulgou que todos os bilhetes foram comercializados ainda na noite da última segunda-feira (9). Apesar disso, os números finais de público e renda ainda não foram informados oficialmente.
✅ FICHA TÉCNICA DE BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira eVegetti.
