Artsul e Univassouras lançam parceria em evento na Zona Sul do Rio

O Artsul e a Univassouras lançaram uma parceria entre o clube e a faculdade em uma cerimônia na noite desta segunda-feira (8), no Jockey Club na Gávea, na Zona Sul do Rio. O evento contou com presenças de nomes importantes do futebol, como os ex-jogadores Branco, Ramires, Emerson Moisés e Aílton, além de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo.

A união entre o clube emergente e formador de talentos do Rio de Janeiro com a faculdade Univassouras visa objetivos ousados no futebol.

- Me sinto profundamente feliz com esses contratos de parceria. São históricas. Que marcam os 24 anos do nosso clube. Um projeto que integra educação, ciência e futebol de alto desenvolvimento. Acreditamos nos atletas dentro e fora de campo. Estamos investindo em tecnologia, desde a base até o profissional - Cristiano Pereira, presidente do Artsul.

O Artsul foi fundado em 2001 fazendo parte, inicialmente, do Grupo Artsul, focado no ramo de tubos de concreto. Além de ser um nome importante na revelação de jogadores no Rio de Janeiro, o time carioca chegou a ficar na segunda posição do Campeonato Carioca da terceira divisão.

As principais conquistas do clube são: Vice de 3ª Divisão (2002), acesso à Série B (2015), título não homologado (2021), título da Taça Corcovado (2024).

Sobre a Univassouras

Com mais de 50 anos no ramo educacional, a faculdade Univassouras é mantida pela Fundação Severino Sombra (FUSVE), que também gerencia o Hospital Universitários de Vassouras. A sua ligação com o esporte, no entanto, não é surpresa. Anteriormente, a universidade teve parceria com o Fluminense.

- A nossa marca se integra, nós não adquirimos o clube. É uma parceria, como se fosse um Patrocínio Master, pegando o nome. A ideia é fazer diversidade dos nossos cursos, que têm aderência na parte esportiva, como Educação Física, Fisioterapia, Medicina, Psicologia, Nutrição, assim propondo aos alunos na integração ao campo de estágio, a oportunidade de viver, na prática, essa parceria no esporte. – disse o presidente da Fundação Severino Sombra (FUSVE), a mantenedora da Univassouras, Gustavo Oliveira do Amaral.