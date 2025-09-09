Dirigente da CBF comenta sobre possibilidade de Rayan ser convocado para o Mundial Sub-20
Caso seja convocado, o atleta pode desfalcar o Vasco durante setembro e outubro
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Rayan, de apenas 19 anos, pode ser um desfalque de peso para o Vasco da Gama durante o Mundial Sub-20, que acontece entre setembro e outubro no Chile. O jovem, que vive grande fase no clube carioca, está na mira da Seleção Brasileira Sub-20, mas sua liberação ainda é tratada com cautela pelo Gigante da Colina.
Artsul e Univassouras lançam parceria em evento na Zona Sul do Rio
Futebol Nacional
Estatísticas do Lance!: Veja as chances de rebaixamento dos times no Brasileirão
Futebol Nacional
Técnico histórico revela que torce para o Flamengo: ‘Meu pai era Vasco’
Fora de Campo
Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o Diretor de Base da CBF, Cláudio Ibrahim Vaz Leal — o ex-jogador Branco — confirmou que já houve conversas com a diretoria vascaína sobre a possível convocação de Rayan para o torneio internacional. No entanto, o dirigente admitiu que a liberação do atleta é vista como improvável no momento.
➡️ Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil
- A gente já falou com o Pedrinho, Ramon também falou com o Diniz. É questão de negociar e os clubes entenderem que é importante o jogador jogar um Mundial, não só profissionalmente. A gente já conversou, vamos ver. Eu acho um pouco difícil - revelou Branco.
Além de comentar sobre a dificuldade da convocação, Branco também fez elogios ao talento do jogador vascaíno e destacou seu potencial para chegar à Seleção principal em breve.
- O Rayan é um garoto que tem uma curva de crescimento muito grande. Uma grande revelação do futebol brasileiro. Logo estará na Seleção principal - declarou o dirigente.
➡️ Vasco busca recuperar titulares para clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil
Rayan é destaque e peça-chave no time de Fernando Diniz
Vice-artilheiro do Vasco na temporada, com 10 gols e uma assistência em 2025, Rayan tem sido um dos principais nomes do elenco, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz. O treinador, inclusive, foi um dos responsáveis por segurar o jogador na última janela de transferências, quando clubes europeus demonstraram forte interesse em sua contratação.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A permanência de Rayan foi vista como estratégica, tanto esportivamente quanto financeiramente. O Vasco acredita que, com mais sequência, o atacante pode se valorizar ainda mais e render uma venda mais lucrativa ao clube no futuro. Em meio à crise financeira que o Vasco enfrenta, uma possível negociação do jovem pode representar um alívio importante para os cofres do clube.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias