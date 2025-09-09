menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Dirigente da CBF comenta sobre possibilidade de Rayan ser convocado para o Mundial Sub-20

Caso seja convocado, o atleta pode desfalcar o Vasco durante setembro e outubro

Rayan fez o gol do Brasil (foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraRayan comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
13:05
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Rayan, de apenas 19 anos, pode ser um desfalque de peso para o Vasco da Gama durante o Mundial Sub-20, que acontece entre setembro e outubro no Chile. O jovem, que vive grande fase no clube carioca, está na mira da Seleção Brasileira Sub-20, mas sua liberação ainda é tratada com cautela pelo Gigante da Colina.

continua após a publicidade

Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o Diretor de Base da CBF, Cláudio Ibrahim Vaz Leal — o ex-jogador Branco — confirmou que já houve conversas com a diretoria vascaína sobre a possível convocação de Rayan para o torneio internacional. No entanto, o dirigente admitiu que a liberação do atleta é vista como improvável no momento.

➡️ Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil

- A gente já falou com o Pedrinho, Ramon também falou com o Diniz. É questão de negociar e os clubes entenderem que é importante o jogador jogar um Mundial, não só profissionalmente. A gente já conversou, vamos ver. Eu acho um pouco difícil - revelou Branco.

continua após a publicidade
Rayan Seleção
Rayan com a camisa da Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20 (Foto: Juan Barreto/AFP)

Além de comentar sobre a dificuldade da convocação, Branco também fez elogios ao talento do jogador vascaíno e destacou seu potencial para chegar à Seleção principal em breve.

- O Rayan é um garoto que tem uma curva de crescimento muito grande. Uma grande revelação do futebol brasileiro. Logo estará na Seleção principal - declarou o dirigente.

continua após a publicidade

➡️ Vasco busca recuperar titulares para clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Rayan é destaque e peça-chave no time de Fernando Diniz

Vice-artilheiro do Vasco na temporada, com 10 gols e uma assistência em 2025, Rayan tem sido um dos principais nomes do elenco, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz. O treinador, inclusive, foi um dos responsáveis por segurar o jogador na última janela de transferências, quando clubes europeus demonstraram forte interesse em sua contratação.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A permanência de Rayan foi vista como estratégica, tanto esportivamente quanto financeiramente. O Vasco acredita que, com mais sequência, o atacante pode se valorizar ainda mais e render uma venda mais lucrativa ao clube no futuro. Em meio à crise financeira que o Vasco enfrenta, uma possível negociação do jovem pode representar um alívio importante para os cofres do clube.

Rayan, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o CSA em São Januário
Rayan, jogador do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o CSA em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias