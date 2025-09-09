Presidente do Botafogo Associativo comenta sobre clássico com o Vasco e momento da SAF

Em semana decisiva para o Botafogo, que enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o presidente do Botafogo Associativo, João Paulo Magalhães, conversou com o Lance! sobre o momento do clube dentro e fora de campo. Apesar da pausa para a Data FIFA, o clima no Glorioso é de foco total no clássico.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em São Januário, o Botafogo joga em casa com a torcida ao seu lado para tentar carimbar a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

- O Botafogo vem para disputar todos os campeonatos que se propõe a ganhar. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, o Vasco é uma grande equipe, mas eu tenho certeza que o Botafogo vai entregar o seu melhor. Os jogadores estão extremamente concentrados e vamos fazer uma grande exibição nesta quinta-feira - afirmou João Paulo.

Apesar do intervalo na temporada por conta da Data FIFA, o presidente associativo destacou que a preparação não foi afetada:

- Mesmo sendo uma semana de calmaria, o foco total está no jogo. Não muda nada. A concentração está lá em cima - disse o presidente.

A entrevista também abordou o cenário extracampo, especialmente os conflitos envolvendo os sócios da Eagle Football, empresa de John Textor que comanda a SAF do Botafogo. João Paulo foi categórico ao reforçar que a crise interna da Eagle não afeta o clube:

- O que houve foi uma situação entre os sócios da Eagle, como todos estão acompanhando. O Botafogo nunca teve problema com a Eagle, nem com o John Textor. Pelo contrário, o clube é muito grato a tudo o que ele fez. Como disse o Montenegro, o John está no nosso muro de ídolos.

Um dos destaques da Seleção Brasileira na última Data FIFA foi o atacante Luiz Henrique. Revelado pelo Botafogo, ele entrou bem na vitória sobre o Chile no Maracanã. João Paulo, como torcedor e dirigente, não escondeu a alegria ao falar sobre o ex-Botafogo:

- Estou torcendo tanto pelo Luiz Henrique, você não faz ideia. Ele é um super craque, diferenciado. Alto, forte, veloz, objetivo. Vai ajudar muito o Brasil. E acho que o Ancelotti está vendo a quantidade de talento que o Brasil tem. Tomara que a gente chegue muito forte para fazer uma Copa do Mundo de muitas vitórias - concluiu João Paulo.