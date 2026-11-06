Uma joia do São Paulo entrou na mira dos europeus. Mas não de um clube. De acordo com o jornal "As", da Espanha, o atacante Luca Navarrete, de apenas 14 anos, está no radar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para defender a seleção da Espanha.

Nascido em Goiânia, Navarrete, como é conhecido, tem dupla cidadania e passaporte da Espanha por causa de seus pais. E ótimo desempenho pela base do São Paulo fez a federação europeia colocar o garoto no seu radar para atuar pela seleção local. Mas, ainda de acordo com a imprensa da Espanha, a CBF está ciente do interesse dos europeus e já tente blindar Navarrete.

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Navarrete tem, até o momento, incríveis 27 gols em 27 jogos nesta temporada. No Campeonato Paulista Sub-14, o atacante marcou 22 gols e é o artilheiro da competição, que ainda está na 19ª rodada. Em 2025, foram 30 gols marcados com a camisa do Tricolor.

O atacante chegou ao São Paulo em 2023, após se destacar em uma escolinha do Goiás e, depois, pelo Iate Clube de Brasília. Ele já foi artilheiro da Leme Cup, em 2023, e, no ano seguinte, marcou o gol do título do São Paulo na Paulista Cup. Já em 2025, foi o vice-artilheiro do Paulista Sub-13, com 19 gols.

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Filho de pais médicos e com a dupla cidadania, Navarrete já se prepara para o seu futuro no futebol. Ele é fluente em inglês em espanhol e ainda fala o básico de francês e alemão.

Ele já assinou um contrato de formação com o São Paulo e, quando completar 16 anos, poderá assinar o seu primeiro acordo profissional com o clube. O garoto, inclusive, já tem contrato de patrocínio com a Adidas.

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