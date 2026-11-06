AO VIVO: siga os lances de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão

Vitória e Fluminense se enfrentam na noite desta sexta-feira (6), às 20h (Brasília), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Estádio do Barradão é importante para o Tricolor por uma vaga na Libertadores, e para o Leão na briga contra o rebaixamento. Siga o lance a lance e a cobertura completa abaixo:

Aquecimento do Fluminense finalizado! Falta pouco para a bola rolar!

Escalações definidas para o jogo!

Fluminense:

Vitória:

Fala, setorista!

Tricolor chegou ao Barradão!

As notícias mais quentes do Fluzão!



➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

➡️Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento

➡️Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória

➡️Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

continua após a publicidade

Como chegam Vitória e Fluminense?

O Tricolor volta a campo depois de vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe comandada por Marcão tenta dar mais um passo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

O Vitória, por sua vez, tem 38 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro rodadas, o clube demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O auxiliar Cléber dos Santos comandará a equipe interinamente diante do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense