Logo do Lance! branca com exclamação amarela

AO VIVO: siga os lances de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão

Jogo disputado no Barradão é válido pela 34° rodada do Campeoanto Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 19:03
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Barradão pronto para Vitória x Fluminense
Barradão pronto para Vitória x Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Vitória e Fluminense se enfrentam na noite desta sexta-feira (6), às 20h (Brasília), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Estádio do Barradão é importante para o Tricolor por uma vaga na Libertadores, e para o Leão na briga contra o rebaixamento. Siga o lance a lance e a cobertura completa abaixo:

Aquecimento do Fluminense finalizado! Falta pouco para a bola rolar!

Escalações definidas para o jogo!

Fluminense:

Vitória:

Fala, setorista!

Tricolor chegou ao Barradão!

As notícias mais quentes do Fluzão!


➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense
➡️Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento
➡️Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória
➡️Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

continua após a publicidade

Como chegam Vitória e Fluminense?

O Tricolor volta a campo depois de vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe comandada por Marcão tenta dar mais um passo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

O Vitória, por sua vez, tem 38 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro rodadas, o clube demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O auxiliar Cléber dos Santos comandará a equipe interinamente diante do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcão em ação no Fluminense pelo Brasileirão

Fluminense

Com mudanças, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória no Brasileirão

Há 39 minutos
Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fluminense

Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória

Há 9 horas
Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco

Fluminense

Lucho Acosta deve ganhar chance para destravar ataque do Fluminense contra o Vitória

Há 11 horas
Acosta conduzindo a bola contra o Vitória

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta vencedor em Vitória x Fluminense no Brasileirão

Há 13 horas
Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo.

Fluminense

Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

Há 13 horas
Marcão no treino do Fluminense

Fluminense

Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

Há 22 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série A 2026 - Vitória x Fluminense

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Jogador em camisa branca com patrocínio Vitality celebra em campo durante partida, com adversários vermelhos ao fundo.

Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na Europa

Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras

Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional

Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento

Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

Fluminense faz último treino antes de viajar e pode ter mudanças contra o Vitória

Savarino em ação em Remo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Convocado pela Venezuela, Savarino pode desfalcar o Fluminense contra o São Paulo

Millán em ação pelo Fluminense

Fluminense espera recuperar peças para reta final; John Kennedy só volta em 2027

Fred estreou com vitória no Fluminense sub-20

Sub-20 do Fluminense alcança maior série invicta em 12 anos

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF

Fala de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, sobre bets repercute: 'Revoltante'

Ganso e Cano - Fluminense

Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual

Hulk comemora gol contra o Corinthians

Fluminense tem dez jogadores pendurados para enfrentar o Vitória

Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'

Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League