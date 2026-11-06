AO VIVO: siga os lances de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão
Jogo disputado no Barradão é válido pela 34° rodada do Campeoanto Brasileiro
Vitória e Fluminense se enfrentam na noite desta sexta-feira (6), às 20h (Brasília), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Estádio do Barradão é importante para o Tricolor por uma vaga na Libertadores, e para o Leão na briga contra o rebaixamento. Siga o lance a lance e a cobertura completa abaixo:
Aquecimento do Fluminense finalizado! Falta pouco para a bola rolar!
Escalações definidas para o jogo!
Fluminense:
Vitória:
Fala, setorista!
Tricolor chegou ao Barradão!
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Como chegam Vitória e Fluminense?
O Tricolor volta a campo depois de vencer o Internacional por 2 a 1, de virada, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe comandada por Marcão tenta dar mais um passo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
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O Vitória, por sua vez, tem 38 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro rodadas, o clube demitiu Jair Ventura após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. O auxiliar Cléber dos Santos comandará a equipe interinamente diante do Fluminense.
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