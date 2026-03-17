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Flamengo celebra marca histórica no Brasileirão de ponto corridos

Rubro-Negro se torna o segundo time a atingir 400 vitórias no Campeonato Brasileiro desde 2003

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
19:24
Samuel Lino abre o placar em Botafogo x Flamengo
imagem cameraSamuel Lino abre o placar em Botafogo x Flamengo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
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O Flamengo atingiu a marca de 400 vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos ao derrotar o Botafogo por 3 a 0 no último sábado (14), no estádio Nilton Santos. Em publicação nas redes sociais nesta terça, o clube celebrou a marca e homenageou jogadores que defenderam o manto rubro-negro desde 2003, quando o formato foi implementado.

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➡️ Bruno Henrique se manifesta sobre negociação de renovação de contrato com o Flamengo

— Já são QUATROCENTAS VITÓRIAS do Mengão em campeonatos brasileiros no formato de pontos corridos. Esses 1200 pontos foram conquistados com muita raça, trabalho e talento. Incontáveis jogadores honraram nossas cores nesses triunfos. Fica aqui nossa homenagem a todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos chegar onde a gente chegou — escreveu o clube.

O Flamengo é o segundo time a conseguir 400 vitórias nos pontos corridos, apenas dois dias depois do São Paulo atingir o feito. O Soberano chegou à marca ao vencer a Chapecoense na última quinta-feira (12).

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Clubes com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

  • 401 — São Paulo (900 jogos)
  • 400 — Flamengo (899 jogos)
  • 378 — Palmeiras (816 jogos)
  • 368 — Internacional (862 jogos)
  • 359 — Corinthians (859 jogos)
  • 357 — Fluminense (900 jogos)
  • 354 — Santos (861 jogos)
  • 352 — Atlético-MG (860 jogos)
  • 344 — Grêmio (819 jogos)
  • 338 — Cruzeiro (785 jogos)
  • 323 — Athletico-PR (822 jogos)
  • 288 — Botafogo (775 jogos)
  • 238 — Vasco (709 jogos)
  • 209 — Goiás (590 jogos)
  • 192 — Coritiba (596 jogos)
  • 162 — Bahia (507 jogos)
  • 149 — Vitória (477 jogos)
  • 142 — Figueirense (438 jogos)
  • 138 — Fortaleza (392 jogos)
  • 133 — Sport (456 jogos)

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Flamengo x Cruzeiro: (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo tem 400 vitórias no Brasileirão de pontos corridos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)


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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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