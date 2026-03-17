Flamengo celebra marca histórica no Brasileirão de ponto corridos

O Flamengo atingiu a marca de 400 vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos ao derrotar o Botafogo por 3 a 0 no último sábado (14), no estádio Nilton Santos. Em publicação nas redes sociais nesta terça, o clube celebrou a marca e homenageou jogadores que defenderam o manto rubro-negro desde 2003, quando o formato foi implementado.

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— Já são QUATROCENTAS VITÓRIAS do Mengão em campeonatos brasileiros no formato de pontos corridos. Esses 1200 pontos foram conquistados com muita raça, trabalho e talento. Incontáveis jogadores honraram nossas cores nesses triunfos. Fica aqui nossa homenagem a todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos chegar onde a gente chegou — escreveu o clube.

O Flamengo é o segundo time a conseguir 400 vitórias nos pontos corridos, apenas dois dias depois do São Paulo atingir o feito. O Soberano chegou à marca ao vencer a Chapecoense na última quinta-feira (12).

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Clubes com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026):

401 — São Paulo (900 jogos)

400 — Flamengo (899 jogos)

378 — Palmeiras (816 jogos)

368 — Internacional (862 jogos)

359 — Corinthians (859 jogos)

357 — Fluminense (900 jogos)

354 — Santos (861 jogos)

352 — Atlético-MG (860 jogos)

344 — Grêmio (819 jogos)

338 — Cruzeiro (785 jogos)

323 — Athletico-PR (822 jogos)

288 — Botafogo (775 jogos)

238 — Vasco (709 jogos)

209 — Goiás (590 jogos)

192 — Coritiba (596 jogos)

162 — Bahia (507 jogos)

149 — Vitória (477 jogos)

142 — Figueirense (438 jogos)

138 — Fortaleza (392 jogos)

133 — Sport (456 jogos)

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Flamengo tem 400 vitórias no Brasileirão de pontos corridos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)



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