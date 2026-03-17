O Juventus tem buscado aproximar ainda a torcida do clube. Sob a gestão da SAF, o clube iniciou uma série de ações para incentivar a presença dos torcedores no estádio, entre elas a liberação dos mil ingressos de forma gratuita em partidas recentes da equipe no Campeonato Paulista Série A2.

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A iniciativa foi aplicada nos últimos dois jogos do time como mandante e teve forte adesão da torcida. No confronto diante do XV de Piracicaba, pela reta final da primeira fase, a Rua Javari recebeu 3.659 torcedores.

Já na estreia da segunda fase da competição, contra a Ferroviária, os ingressos promocionais se esgotaram rapidamente, em menos de duas horas após a abertura das vendas. O público total da partida foi de 2.923 torcedores, número que reforça a retomada do engajamento da torcida grená.

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Dentro de campo, o bom ambiente nas arquibancadas tem acompanhado um momento positivo da equipe. O Juventus venceu a Ferroviária por 2 a 1 na abertura da segunda fase da Série A2 e chegou a cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias consecutivas.

Juventus da Mooca (Foto: Sérgio H/Juventus)

Na primeira fase do campeonato, o time terminou na 7ª colocação, garantindo vaga na etapa seguinte. Agora, na nova fase da competição, o Juventus divide o Grupo B com São José EC, Sertãozinho FC e Ferroviária.

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— As ações voltadas ao torcedor fazem parte da estratégia da SAF de fortalecer a relação histórica entre o clube e o bairro da Mooca, além de transformar a Rua Javari novamente em um ambiente de forte apoio ao time em momentos decisivos da temporada. Com a boa fase em campo e a resposta positiva da torcida, o Juventus tenta transformar o embalo nas arquibancadas em mais um aliado na luta pelo acesso — disse o clube em nota.

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