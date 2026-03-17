Escalação: Maik e Cédric brigam por vaga na lateral do São Paulo contra o Atlético-MG
Maik deve assumir a posição contra os mineiros, fora de casa; veja números dos laterais
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Com a ausência do lateral-direito Lucas Ramon, titular do São Paulo e poupado, a briga pela posição fica por conta de Maik e Cédric para o duelo desta quarta-feira (18), contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela sétima rodada do Brasileirão.
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O jogador nem sequer viajou com a delegação tricolor a Belo Horizonte em razão de desgaste elevado, após atuar por 90 minutos em seis das últimas sete partidas. Dessa forma, o jogador realizará atividades individualizadas na capital paulista enquanto o líder do campeonato enfrenta o Galo.
A tendência é que Maik assuma a titularidade, já que Cédric perdeu espaço na equipe e muitas vezes nem foi relacionado para as partidas. Desta vez, no entanto, deverá ficar no banco de reservas.
Nesta edição do Nacional, Maik disputou três partidas e, na temporada, foram sete jogos, sendo seis como titular. Do outro lado, Cédric entrou em campo apenas uma vez neste Brasileirão, sendo seis nes te ano de 2026 - quatro como titular.
Veja números da dupla nesta temporada do São Paulo:
Maik em 2026:
- 7 jogos (6titular)
- 4 passes decisivos
- 1 grande chance criada
- 14% acerto nos cruzamentos
- 13 desarmes
- 4 interceptações
- 27 bolas recuperadas
- 48% eficiência nos duelos
- 8 faltas
- Nota Sofascore 6.54
Cédric Soares em 2026:
- 6 jogos (4 titular)
- 6 passes decisivos
- 29% acerto nos cruzamentos
- 10 desarmes
- 8 interceptações
- 20 bolas recuperadas
- 61% eficiência nos duelos
- 4 faltas
- Nota Sofascore 6.73
*Os dados acima são do Sofascore
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Em razão do desgaste do elenco, há chances de o técnico Roger Machado mexer em outros setores da equipe, principalmente no ofensivo. Pode ser que Cauly ganhe a vaga de Lucas Moura e André Silva a de Calleri. O camisa 9, aliás, vem sendo peça importante do time e já tem nove gols em 2026.
Provável escalação do São Paulo:
Rafael, Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla e Lucas (Cauly); Calleri (André Silva) e Luciano.
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