O Bahia quebrou um tabu de três temporadas na última quarta-feira ao vencer o Corinthians por 2 a 1 em plena Vila Belmiro, com gols de Jean Lucas e Willian José. Depois de três participações seguidas na Série A, essa foi a primeira vez que o Tricolor ganhou saiu com três pontos da estreia do Brasileirão na era City.

O resultado deixou o técnico Rogério Ceni animado com o time - que segue com 100% de aproveitamento em 2026 - e ainda mais otimista com as projeções para o próximo jogo e também para o Brasileirão como um todo.

— Não era uma coisa rotineira, ganhamos três jogos aqui nos últimos anos. Você está vencendo o campeão da Copa do Brasil, que vai jogar uma final, muito significativo para a gente. Se a gente mantiver o esforço, dedicação, conseguiremos manter nossos sonhos maiores. Se nós não tivermos o esforço temos que diminuir os sonhos. Sexta vitória consecutiva no ano, temos jogo domingo no Campeonato Baiano, provavelmente trocaremos toda a equipe praticamente. Depois teremos o Fluminense em casa pelo Brasileiro. Lutar, mas é importante vencer o Corinthians aqui, torcida carrega o time — iniciou.

— Se a gente tiver mentalidade e poder de competição, rodar elenco, jogar uma vez por semana, temos chances de fazer um bom ano. Traçar projeção que é muito vago. Quero ser campeão, meu objetivo é sempre esse, mas é difícil, grandes times que competem com a gente — completou.

O último triunfo do Bahia na rodada inicial foi em 2021, quando bateu o Santos por 3 a 0, em Pituaçu. Naquele ano, porém, o time baiano acabou rebaixado para a Série B.

Últimas estreias do Bahia no Brasileirão

2023 - Bragantino 2 x 1 Bahia;❌

2024 - Internacional 2 x 1 Bahia;❌

2025 - Bahia 1 x 1 Corinthians;🤝

2026 - Corinthians 1 x 2 Bahia.✅

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Corinthians na Série A (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Próximos desafios do Bahia

O Bahia agora se prepara de olho na partida contra o Fluminense, marcada para as 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Mas antes, o Tricolor entra em campo às 18h30 deste domingo, quando recebe o Porto na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Baianão. Rogério Ceni, inclusive, indicou que usará mais uma vez o time alternativo no estadual.

— Provavelmente não usaremos no domingo os atletas que foram titulares hoje, vamos fazer uma mescla dentro do restante do grupo, garotos e jogadores que não jogaram. Recuperar todo mundo e deixar todo mundo com energia, quinta tem Fluminense — concluiu Ceni depois da partida entre Bahia e Corinthians, pela 1ª rodada da Série A.