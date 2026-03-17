Cruzeiro terá nove desfalques contra o Athletico-PR; veja lista

O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (17) a preparação para o jogo contra o Athletico-PR e já está em Curitiba para o confronto. Para o duelo, além de não contar com um treinador efetivo, sendo comandado pelo interino Wesley Carvalho, a Raposa também não poderá contar com nove jogadores, sendo quatro deles titulares.

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A baixa de maior peso, pelo tempo de recuperação, é a do goleiro Cássio. O camisa 1 teve uma lesão multiligamentar contra o Flamengo e já passou por cirurgia. O tempo de recuperação é de mais de oito meses.

Entre os titulares, estão fora também Lucas Romero (fratura na costela), Kaio Jorge (se recupera de um trauma no pé) e Gerson (desgaste físico). Nesta terça-feira, o Cruzeiro teve mais uma baixa de última hora, de João Marcelo, gripado.

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Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desfalques do Cruzeiro para jogo contra o Athletico-PR

Cássio (lesão multiligamentar no joelho)

Marquinhos (se recupera de grave lesão no joelho)

Bruno Rodrigues (se recupera de lesão muscular na coxa)

Luis Sinisterra (se recupera de lesão muscular na coxa)

Lucas Romero (se recupera de fratura na costela)

Kaio Jorge (se recupera de trauma no pé direito)

Matheus Pereira (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)

Gerson (desgaste)

João Marcelo (gripado)

Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

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A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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