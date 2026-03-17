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Cruzeiro terá nove desfalques contra o Athletico-PR; veja lista

A Raposa não poderá contar com quatro titulares

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/03/2026
20:56
Wesley Carvalho (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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O Cruzeiro fechou na tarde desta terça-feira (17) a preparação para o jogo contra o Athletico-PR e já está em Curitiba para o confronto. Para o duelo, além de não contar com um treinador efetivo, sendo comandado pelo interino Wesley Carvalho, a Raposa também não poderá contar com nove jogadores, sendo quatro deles titulares.

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A baixa de maior peso, pelo tempo de recuperação, é a do goleiro Cássio. O camisa 1 teve uma lesão multiligamentar contra o Flamengo e já passou por cirurgia. O tempo de recuperação é de mais de oito meses.

Entre os titulares, estão fora também Lucas Romero (fratura na costela), Kaio Jorge (se recupera de um trauma no pé) e Gerson (desgaste físico). Nesta terça-feira, o Cruzeiro teve mais uma baixa de última hora, de João Marcelo, gripado.

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Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Gerson (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desfalques do Cruzeiro para jogo contra o Athletico-PR

  • Cássio (lesão multiligamentar no joelho)
  • Marquinhos (se recupera de grave lesão no joelho)
  • Bruno Rodrigues (se recupera de lesão muscular na coxa)
  • Luis Sinisterra (se recupera de lesão muscular na coxa)
  • Lucas Romero (se recupera de fratura na costela)
  • Kaio Jorge (se recupera de trauma no pé direito)
  • Matheus Pereira (suspenso pelo terceiro cartão amarelo)
  • Gerson (desgaste)
  • João Marcelo (gripado)

Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

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A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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