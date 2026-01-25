menu hamburguer
Ceará
Sem sustos, Ceará goleia o Ferroviário pelo Campeonato Cearense

Alvinegro venceu o clube coral sem dificuldades

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/01/2026
20:00
Partida entre Ferroviário e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Ferroviário e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
O Ceará venceu o Ferroviário por 5 a 1 na noite deste domingo (25), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela primeira rodada da segunda fase Campeonato Cearense. Pedro Gilmar, Matheus Araújo (duas vezes), Lucca e Fernandinho marcaram, enquanto que Mina descontou.

Com isso, o Vovô foi a três pontos e assumiu a liderança do Grupo D nesta fase. O Ferroviário, que segue zerado, é o lanterna da chave C.

Alvinegro domina e vence

O Ceará iniciou, neste domingo, a sua caminhada na segunda fase do Campeonato Cearense. Logo nos minutos iniciais, Vina cruzou na área e Pedro Gilmar cabeceou para inaugurar o marcador.

O segundo gol veio após jogada de Pedro Henrique, que recebeu na área e encontrou Matheus Araújo. O atleta mandou para o fundo das redes e ampliou a vantagem alvinegra.

Eficiente, o Vovô fez o seu terceiro gol ainda no 1º tempo. Rafael Ramos cruzou na área, Sivaldo deu um tapa e a bola sobrou para Matheus Araújo, que estufou as redes dos mandantes.

Partida entre Ferroviário e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Ferroviário e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O Alvinegro continuou criando chances no 2º tempo, mas o Ferroviário começou a atacar com maior frequência. Thalisson finalizou de fora da área e obrigou o goleiro Bruno Ferreira a defender.

Estreante da noite, o jovem Melk fez grande jogada individual e mandou a bola para a área. Lucca apareceu entre os defensores corais para fazer o quarto gol. O Tubarão diminuiu em cabeceio de Mena.

Na sequência, Alano lançou Fernandinho, que recebeu e aplicou um chapéu no goleiro Sivaldo para fechar a conta: 5 a 1. Dessa forma, o Vovô goleou em sua estreia nesta etapa do Campeonato Cearense.

Próximo jogo do Ceará

O Ceará voltará a campo no próximo domingo (2), contra o Horizonte, valendo pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo no Estádio Presidente Vargas terá início às 18h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO 1 X 5 CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (2ª FASE)

🗓️ Data e horário: domingo, 25/01/2026 - 18h
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Mina aos 34 min do 2º T (FER); Pedro Gilmar aos 5 min do 1º T, Matheus Araújo aos 36 min e aos 44 min do 1º T, Lucca aos 29 min do 2º T e Fernadinho aos 39 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Pedrinho (FER); Pedro Gilmar (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

FERROVIÁRIO (Técnico: Nuno Pereira)
Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); João Neto, Luan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho (Camilo) e Kiuan.

CEARÁ (Técnico: Mozart)
Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Gabriel Silva e Fernando; Vinicius Zanocelo, Lucas Lima (Richardson), Vina (Juan Alano) e Matheus Araujo (Melk); Pedro Henrique (Fernandinho) e Lucca.

circulo com pontos dentroTudo sobre

