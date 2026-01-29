Ceará soma quase três anos sem perder no Campeonato Cearense

Disputando a segunda fase do Campeonato Cearense, o Ceará vem apresentando bons resultados em suas últimas temporadas de Estadual. Isso porque a última derrota da equipe na competição aconteceu no dia 1º de abril de 2023 - são quase três anos de lá para cá.

Tal revés, por 2 a 1, veio no primeiro jogo da final de 2023. Após o 2 a 2 na volta, o time foi superado pelo Fortaleza no agregado e ficou com o vice. São 24 partidas desde então, com 16 vitórias e oito empates.

A sequência invicta garantiu dois títulos ao clube, que voltou a ser o maior vencedor da história do campeonato. O Vovô quase teve 100% de aproveitamento na conquista de 2025, mas registrou um empate no segundo jogo da decisão.

Partida entre Ceará e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

São cinco jogos na atual edição, com quatro vitórias e um empate. A próxima partida acontecerá no domingo (1º), contra o Horizonte, pela segunda rodada da segunda fase. O encerramento virá diante do rival Fortaleza.

Rebaixado para a Série B, o Alvinegro já apresentou diversas mudanças em seu elenco. O Estadual está sendo um momento para testes, com vários nomes tendo chances sob o comando do técnico Mozart. A Segunda Divisão terá início em março.

Ceará vence Ferroviário no Estadual

O Alvinegro iniciou a sua caminhada na segunda fase deste Campeonato Cearense diante do Ferroviário. Sem dificuldades, o clube goleou o adversário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Pedro Gilmar, Matheus Araújo (duas vezes), Lucca e Fernandinho. Restam duas partidas para o Vovô na segunda fase do Estadual.

