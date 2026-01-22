Ceará vence, garante liderança e mira segunda fase do Estadual

O Ceará venceu o Tirol por 4 a 1 na última quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. De olho na segunda fase, a equipe chegou a dez pontos e assegurou a liderança do Grupo B.

Apresentando três partidas, a próxima etapa da competição será realizada contra os três classificados da chave oposta. Com o Fortaleza já garantido, três times brigam pelas outras duas vagas: Horizonte, Ferroviário e Quixadá.

É assim que acontecerá o primeiro Clássico-Rei do ano. Além do embate nessa fase e em uma possível final, os rivais farão dois jogos pela Série B. O acesso à elite do futebol brasileiro é a grande meta da dupla em 2026.

Vina na partida entre Tirol e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Depois dos três jogos em questão, cada grupo terá dois classificados para as semifinais. Tal etapa será realizada em ida e volta, assim como a final. O Ceará é o atual bicampeão do Campeonato Cearense.

Em campo, Vina abriu o placar contra o Tirol nos primeiros minutos. Pedro Henrique ampliou no 2º tempo e, perto do fim, Yuri Borges descontou. Logo na sequência, o Alvinegro marcou com Vina e Matheus Araújo para selar a goleada.

Campanha do Ceará no Estadual

O Ceará iniciou a sua caminhada neste Campeonato Cearense diante do Floresta. Utilizando um time com jogadores da base, a equipe venceu por 1 a 0. Depois, veio um triunfo pelo mesmo placar contra o Maranguape.

Na sequência, o clube recebeu o Iguatu e empatou em 1 a 1. No encerramento desta fase, o Ceará goleou o Tirol por 4 a 1 e assegurou a liderança do Grupo B.