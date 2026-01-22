Ceará contrata zagueiro que estava em time da Série B

O Ceará anunciou a contratação do zagueiro Júlio César, que estava no América-MG. O vínculo, oficializado nesta quinta-feira (22), vai até o fim de 2027.

Revelado pelo Coelho, Júlio César tem 22 anos e fez sua estreia no time profissional em 2022. O Alvinegro adquiriu 70% dos direitos econômicos do defensor, que já iniciou os treinos em Porangabuçu.

Foram 72 jogos ao longo de toda a passagem no América, com um gol e três assistências. O atleta foi titular em boa parte da campanha mineira na última Série B, acumulando um 14º lugar. O Vovô disputará tal competição neste ano.

Júlio César é o novo zagueiro do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

— Agradeço muito ao Ceará pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho. As expectativas para esse período são muito altas. Que possamos brigar pelos títulos e pelo principal objetivo do ano, que é levar o Ceará de volta à Série A. Sou um atleta versátil, que busco ajudar sempre da melhor forma. Podem esperar muita vontade, determinação e raça - disse ao site oficial do Vovô.

O zagueiro aguarda a regularização de seu vínculo para estar à disposição de Mozart. Éder, Pedro Gilmar, Luiz Otávio e Boateng também são opções na zaga.

Campanha do Ceará no Estadual

O Ceará iniciou a sua caminhada neste Campeonato Cearense diante do Floresta. Utilizando um time com jogadores da base, a equipe venceu por 1 a 0. Depois, veio um triunfo pelo mesmo placar contra o Maranguape.

➡️ Ceará vence, garante liderança e mira segunda fase do Estadual

Na sequência, o clube recebeu o Iguatu e empatou em 1 a 1. No encerramento desta fase, o Ceará goleou o Tirol por 4 a 1 e assegurou a liderança do Grupo B.