Cissé passa por exames e vira dúvida para a sequência do Atlético-MG

O meio-campista do Atlético, Cissé, passou por exames médicos nesta segunda-feira (9). O jogador deixou o campo com fortes dores no pé durante o clássico contra o Cruzeiro, disputado no domingo (8).

O volante precisou ser substituído aos 15 minutos do primeiro tempo, após uma dividida com o lateral Kaiki. Cissé chegou a receber atendimento ainda no gramado e tentou retornar para a partida, mas não conseguiu continuar e acabou sendo substituído.

Ainda no estádio, a equipe médica do Atlético identificou um corte no pé do jogador, que precisou levar pontos no local. Nesta segunda-feira, exames mais detalhados foram realizados e descartaram uma lesão mais grave. Mesmo assim, o atleta seguirá em tratamento na Cidade do Galo nos próximos dias.

Dúvida para Atlético x Inter

Apesar de não ter sido constatada lesão, o corte foi profundo e, por causa dos pontos, Cissé é dúvida para o confronto contra o Internacional. O Atlético recebe o time gaúcho na próxima quarta-feira (11), às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No clássico contra o Cruzeiro, Cissé foi escolhido pelo técnico Eduardo Domínguez para substituir Maycon, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante um treinamento na Cidade do Galo na última semana e ficou fora da decisão.

Caso o jogador da Guiné não tenha condições de atuar, Domínguez pode promover a estreia de Tomás Pérez. O argentino foi contratado nesta janela de transferências para atuar como primeiro volante e ainda não estreou com a camisa alvinegra.