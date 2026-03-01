Com Lucho Acosta, Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco
Meio-campista havia deixado o campo com dores contra o Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
A escalação do Fluminense está definida para enfrentar o Vasco no jogo de volta da semifinal do Carioca. O clássico decisivo será às 18h, no Maracanã.
Fluminense x Vasco: acompanhe ao vivo a volta da semifinal do Campeonato Carioca
Futebol Nacional
Raio-X da semifinal: as armas que podem definir Fluminense x Vasco pelo Carioca
Futebol Nacional
Fluminense e Vasco se unem em apoio às vítimas de enchente em Minas Gerais
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Sem Zubeldía, que estará cumprindo suspensão automática, Maxi Cuberas comandará o time na partida. Além do treinador, Facundo Bernal e Nonato também não estarão disponíveis.
Depois de rodar o time no confronto contra o Palmeiras, o Fluminense volta a ter Samuel Xavier e Renê nas laterais, bem como John Kennedy na referência do ataque. Acosta, que deixou o campo no último jogo com dores, é titular.
Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio, Renê, Freytes, Jemmes, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
No banco, Maxi Cuberas terá Ignácio e Igor Rabello como opção na zaga, e Arana e Guga para as laterais. No meio, Otávio, Ganso e Savarino, que pode também atuar pelos lados. Para o ataque, dois Moleques de Xerém, Matheus Reis e Keven Samuel, além de Santi Moreno, e Soteldo.Pitaluga é o reserva de Fábio.
➡️ Amuleto tricolor: Canobbio é o trunfo do Fluminense para ir à final do Carioca
➡️ Aposte na partida em Fluminense x Vasco no Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Confira mais informações sobre Fluminense x Vasco
Fluminense x Vasco
Semifinal - volta - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere
🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
⚽ Prováveis escalações
Fluminense (Técnico: Zubeldía/Maxi Cuberas)
Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.
Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.
- Matéria
- Mais Notícias