Vale vaga na final: Atlético está escalado para enfrentar o América pelo Campeonato Mineiro
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da semifinal
O Atlético está escalado para enfrentar o América em jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A bola rola neste domingo (1) às 18h na Arena Independência.
O novo técnico do Galo, Eduardo Domínguez, fará sua estreia à frente da equipe neste domingo. O treinador argentino foi apresentado na última sexta-feira (27) e comandou três sessões de treino antes da partida decisiva. Com pouco tempo de trabalho, Domínguez optou por manter a base que vinha sendo utilizada pelo interino Lucas Gonçalves.
Como chegam as equipes?
O Atlético atuou no meio de semana contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão, e foi derrotado por 2 a 1. Já o América teve semana livre de jogos, apenas com treinamentos visando essa partida de volta do Mineiro.
A equipes se enfrentam em busca de uma vaga na grande final do Mineiro 2026. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Atlético esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do América.
Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado enfrentará o Cruzeiro na grande final, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.
Confira a arbitragem e as escalações de América x Atlético
América x Atlético-MG
Semifinal - volta - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo 1° de Março às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
📺 VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
⚽ Escalações
América (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo; Maguinho, Nathan, Rafa Barcelos e Emerson; Artur, Felipe Amaral e Val Soares; Person, Willian Dubgod e Paulo Victor
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Reinier e Hulk
