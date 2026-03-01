menu hamburguer
Vasco tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação

Cruz-Maltino precisa reverter placar agregado após derrota por 1 a 0 no jogo de ida

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/03/2026
17:07
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraCamisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco está escalado para o clássico com o Fluminense, neste domingo (1/3), no Maracanã, às 18h (de Brasília), valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. O técnico interino Bruno Lazaroni fez duas alterações no ataque em relação ao time titular que foi a campo no meio da semana, na Vila Belmiro, na derrota para o Santos.

➡️ Torcedores do Vasco cobram Paulo Henrique em rua no Rio: 'Respeita a gente'

Deixaram o 11 inicial os atacantes Spinelli e Nuno Moreira, dando seus lugares a David e Brenner. O restante da estrutura foi mantida.

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.

Do outro lado, o Fluminense, que será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, está escalado com: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.

No jogo de ida, o Tricolor venceu pelo placar de 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, resultado que culminou na demissão de Fernando Diniz do Cruz-Maltino, e joga por um empate para ir à decisão. A outra semifinal é entre Flamengo e Madureira, que jogarão nesta segunda-feira (2), com o Rubro-Negro em vantagem após 3 a 0 no duelo de ida.

Maracanã recebe o clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Maracanã recebe o clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense x Vasco
Semifinal - volta - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere
🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ Escalações

Fluminense (Técnico: Maxi Cuberas - auxiliar)
Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.

Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni - interino)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.

