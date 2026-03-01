Vasco tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação
Cruz-Maltino precisa reverter placar agregado após derrota por 1 a 0 no jogo de ida
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para o clássico com o Fluminense, neste domingo (1/3), no Maracanã, às 18h (de Brasília), valendo vaga na grande final do Campeonato Carioca. O técnico interino Bruno Lazaroni fez duas alterações no ataque em relação ao time titular que foi a campo no meio da semana, na Vila Belmiro, na derrota para o Santos.
➡️ Torcedores do Vasco cobram Paulo Henrique em rua no Rio: 'Respeita a gente'
Deixaram o 11 inicial os atacantes Spinelli e Nuno Moreira, dando seus lugares a David e Brenner. O restante da estrutura foi mantida.
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.
Do outro lado, o Fluminense, que será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, está escalado com: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.
No jogo de ida, o Tricolor venceu pelo placar de 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, resultado que culminou na demissão de Fernando Diniz do Cruz-Maltino, e joga por um empate para ir à decisão. A outra semifinal é entre Flamengo e Madureira, que jogarão nesta segunda-feira (2), com o Rubro-Negro em vantagem após 3 a 0 no duelo de ida.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco
➡️ Aposte na partida em Fluminense x Vasco no Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense x Vasco
Semifinal - volta - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere
🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
⚽ Escalações
Fluminense (Técnico: Maxi Cuberas - auxiliar)
Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.
Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni - interino)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias