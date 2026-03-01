Prioridade para o Cruzeiro? Romero ressalta importância do Campeonato Mineiro
O volante ainda falou sobre a reunião com a organizada
O Cruzeiro é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. A Raposa venceu o Pouso Alegre no último sábado por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge no último minuto. Após a partida, o volante Lucas Romero conversou com a imprensa na zona mista e ressaltou a importância do torneio estadual.
– A importância é que um título dá confiança para a temporada, dá tranquilidade. O grande a gente alcança com pequenas conquistas. Hoje, o Campeonato Mineiro seria o apoio que precisamos para vencer títulos com o Cruzeiro – ressaltou o jogador.
Além disso, o jogador deu detalhes do encontro com as lideranças da maior organizada da equipe.
– Pressão a gente não sente. Tem gente que sente mais pressão, nós jogamos futebol. Temos que entender o compromisso que temos, a camisa que representamos, é muito grande, tem muita história. Sobre a torcida, foi um papo tranquilo, entendemos o recado, as cobranças. A gente tem buscado uma resposta, um resultado. Nesses últimos jogos não temos vencido por pouco. Temos que melhorar, mas raça, determinação não foram cobradas. A gente entende o momento. O que vai respaldar o trabalho são os resultados – comentou Romero.
Cruzeiro x Pouso Alegre
Em uma partida marcada por duas lesões de jogadores titulares (Gerson e Cássio), o Cruzeiro bateu o Pouso Alegre por 1 a 0 e carimbou sua vaga na decisão do Campeonato Mineiro. O gol foi marcado por Kaio Jorge.
Classificado para a grande decisão, o Cruzeiro aguarda o clássico entre Atlético-MG e América-MG, que será realizado neste domingo. A final do Campeonato Mineiro será no próximo fim de semana, provavelmente no dia 7, no Mineirão.
