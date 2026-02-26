Danilo celebra fase artilheira no Botafogo e mira Seleção Brasileira

Se o coletivo tem margem para melhora em meio a momento de instabilidade, há quem tenha motivo de sobra para celebrar a fase individual no Botafogo e até sonhar com Seleção Brasileira. É o caso do volante Danilo, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí, na última quarta-feira (25), que classificou o Alvinegro para a terceira fase preliminar da Libertadores.

➡️ Anselmi diz que Potosí 'dificultou' classificação do Botafogo na Libertadores

Em oito jogos no começo da temporada, este foi o quinto gol de Danilo. O camisa oito é o "dono" do meio-campo do Botafogo e pede passagem para uma convocação do técnico Carlo Ancelotti.

— Dar graças a Deus por essa fase artilheira. Sobre a Seleção, é o trabalho que eu venho fazendo no Botafogo, não é? Acho que estou fazendo um belo trabalho desde o início do ano e espero estar na próxima convocação da Seleção.

O modelo de jogo proposto pelo técnico Martín Anselmi, na visão do jogador, tem ajudado. Mais próximo da área, Danilo aparece como uma das principais peças de construção e finalização, funcionando como um "coringa" do Glorioso.

— Eu acho que o mister (Martín Anselmi) chegou em uma fase conturbada nossa, mas graças a Deus a gente está podendo reverter isso e tem me ajudando bastante, né? Estar podendo, desde o início do ano, chegar um pouco mais perto da área, fazendo gol pra ajudar o Botafogo, então vamos manter isso aí.

Botafogo classificado

O adversário no próximo mata-mata da Libertadores será o Barcelona-EQU, que eliminou o Argentinos Juniors nos pênaltis fora de casa. A primeira partida será disputada na próxima quarta-feira (4), em Guayaquil, e a volta no Nilton Santos, no dia 11. Quem avançar irá à fase de grupos.

Antes, no sábado (28), o Botafogo irá a campo para confirmar a vaga na final da Taça Rio do Campeonato Carioca, novamente no Nilton Santos. No primeiro duelo com o Boavista, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0.

Danilo é o grande destaque do Botafogo em 2026 e mira Seleção (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

