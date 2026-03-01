Ferj confirma data e local da final da Taça Rio entre Botafogo x Bangu

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) definiu os detalhes da final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu. A partida será realizada no próximo sábado, dia 7 de março, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro garantiu a classificação após derrotar o Boavista na semifinal. Já o Bangu deixou pelo caminho o Volta Redonda.

Os times não terão vantagem na decisão do jogo único. Em caso de empate, o título da Taça Rio será definido nos pênaltis. O vencedor garante uma vaga na Copa Sul-Sudeste de 2027, competição que não conta com a presença de equipes do Brasileirão que disputam torneios internacionais, e na Copa do Brasil 2027.

Pela terceira vez em quatro anos, o Botafogo jogará a final da Taça Rio. Nas outras duas vezes em que esteve na decisão, o time foi campeão. Primeiro em 2023, em cima do Audax, e no ano seguinte contra o Boavista, adversário na semifinal deste ano. Na temporada de 2025, o Botafogo terminou na nona colocação geral e sequer disputou a Taça Rio.

Documento da Ferj com os detalhes da final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu (Foto: Divulgação/Ferj)

Calendário apertado para o Botafogo

A definição da Ferj em marcar a final para o próximo sábado liga um alerta no Botafogo, que ainda busca uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe de Martín Anselmi enfrenta o Barcelona de Guayaquil nos dias 03 e 10 de março, tendo apenas dois dias para descanso para o duelo decisivo da competição sul-americana. A tendência é que o Botafogo entre em campo com um time modificado.

