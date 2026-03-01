menu hamburguer
Flamengo

Flamengo divulga nota após início irregular na temporada: 'Jamais'

Comunicado foi publicado um dia depois de um protesto de torcedores rubro-negros no CT Ninho do Urubu

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/03/2026
16:08
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)
imagem cameraBAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)
O Flamengo divulgou, neste domingo (1º), uma nota oficial em que se posiciona sobre o momento da equipe e afirma que as decisões internas vêm sendo tomadas com responsabilidade. O comunicado foi publicado três dias após a derrota para o Lanús, no Maracanã, que resultou no vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, e um dia depois de um protesto de torcedores no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Na manhã de sábado (28), rubro-negros se reuniram no centro de treinamento para manifestar insatisfação com a fase do time. Durante o ato, foram exibidas faixas com críticas à diretoria e ao trabalho realizado no departamento de futebol. Entre as mensagens estavam "Salário em dia, porrada em falta", "Diretoria amadora", "Boto incompetente" e "Filipe Luís e suas metodologias", com cobranças por mudanças e por uma postura considerada mais enérgica dentro de campo.

No comunicado, o clube informou que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional e ressaltou que eventuais decisões internas são tomadas com base em fatos.

Veja a nota completa divulgada pelo Flamengo

Jogadores do Flamengo após Flamengo x Lanús (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve o ambiente da equipe profissional.

Eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais em especulações ou pressão externa.

O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais, multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento.

Reconhecemos que o início de temporada ficou abaixo das expectativas, e jogadores, comissão técnica e diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e a retomada dos resultados.

