Fluminense x Vasco: acompanhe ao vivo a volta da semifinal do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam às 18h, no Maracanã

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/03/2026
16:25
Atualizado há 1 minutos
Maracanã é o palco do jogo de volta da semifinal entre Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
imagem cameraMaracanã é o palco do jogo de volta da semifinal entre Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1°), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Kevin Serna.

Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Fluminense x Vasco

17h23 - Time do Vasco no aquecimento pouco antes do clássico

17h18 - Aquecimento do Fluminense

Time do Fluminense aquece antes de enfrentar o Vasco, às 18h (Foto: Sharon Prais/Lance!)
17h - Times escalados!

Fábio, Renê, Freytes, Jemmes, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Fluminense divulga escalação para jogo de volta da semifinal do Carioca (Foto: Divulgação/Fluminense)
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.

Vasco divulga escalação para jogo de volta da semifinal do Carioca (Foto: Divulgação/Vasco)
16h42 - Fluminense e Vasco chegando ao estádio de ônibus

16h35 - Torcida do Flu na chegada ao Maracanã

16h09 - Lance! já no Maraca para o clássico deste domingo

16h - Onde assistir e prováveis escalações de Fluminense e Vasco na semifinal do Carioca

FLUMINENSE x VASCO
Semifinal - volta - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere
🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense (Técnico: Zubeldía/Maxi Cuberas)
Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules (Otávio), Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.

Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli (Brenner)

15h50 - Fluminense usará patch em homenagem às vítimas das enchentes em Minas Gerais

15h - Vasco divulga relacionados para clássico no Maracanã

Relacionados do Vasco contra o Fluminense (Foto: Divulgação/Vasco)
13h - Fluminense divulga relacionados para semifinal

Fluminense divulga relacionados contra Vasco (Foto: Divulgação/Fluminense)
