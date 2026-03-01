Fluminense x Vasco: acompanhe ao vivo a volta da semifinal do Campeonato Carioca
Equipes se enfrentam às 18h, no Maracanã
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1°), às 18h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Kevin Serna.
Acompanhe ao vivo o pré-jogo de Fluminense x Vasco
17h23 - Time do Vasco no aquecimento pouco antes do clássico
17h18 - Aquecimento do Fluminense
17h - Times escalados!
Fábio, Renê, Freytes, Jemmes, Samuel Xavier, Hércules, Martinelli, Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Rojas; Andrés Gómez, David e Brenner.
16h42 - Fluminense e Vasco chegando ao estádio de ônibus
16h35 - Torcida do Flu na chegada ao Maracanã
16h09 - Lance! já no Maraca para o clássico deste domingo
16h - Onde assistir e prováveis escalações de Fluminense e Vasco na semifinal do Carioca
FLUMINENSE x VASCO
Semifinal - volta - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo 1° de março, às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Sportv, GeTV e Premiere
🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mora Correia
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense (Técnico: Zubeldía/Maxi Cuberas)
Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Hércules (Otávio), Martinelli, Lucho Acosta, Serna, Canobbio e John Kennedy.
Vasco (Técnico: Bruno Lazaroni)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan e Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Marino (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Spinelli (Brenner)
15h50 - Fluminense usará patch em homenagem às vítimas das enchentes em Minas Gerais
15h - Vasco divulga relacionados para clássico no Maracanã
13h - Fluminense divulga relacionados para semifinal
