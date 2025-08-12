menu hamburguer
CBF sorteia hoje confrontos das quartas de final da Copa do Brasil; veja o que já se sabe

Sorteio vai definir o chaveamento até a grande final

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
imagem cameraSorteio da Copa do Brasil ocorre nesta terça feira (12) (Foto: Divulgação/CBF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
04:20
  • Matéria
A CBF realiza nesta terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília), o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O evento será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e também determinará o chaveamento até a grande decisão.

Pela primeira vez nesta edição, os clubes não serão divididos em potes, o que significa que qualquer confronto é possível. Assim, os oito classificados conhecerão não apenas seus adversários imediatos, mas também o possível caminho até o título.

Classificados para as quartas de final

  • Atlético-MG
  • Athletico-PR
  • Bahia
  • Botafogo
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • Fluminense
  • Vasco

O Athletico-PR é o único clube fora da Série A do Campeonato Brasileiro ainda na disputa. O Furacão chegou às quartas após eliminar Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Além do sorteio, a CBF também realizará, mais cedo, às 10h, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.

Sorteio da Copa do Brasil Feminina teve erro
Sorteio da Copa do Brasil Feminina também ocorre nesta terça-feira (12) (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário da Copa do Brasil 2025

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

