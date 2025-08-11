Leonardo Jardim explica pouco aproveitamento de Gabigol no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a derrota para o Santos por 2 a 1, domingo (10), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, explicou porque o atacante Gabigol tem tido pouca oportunidade de atuar na equipe. Geralmente, o jogador entra nos minutos finais da partida, como foi no jogo contra o Peixe, quando substituiu o volante Lucas Romero, aos 35 minutos do segundo tempo.

- O Gabriel, o Kaio e o Matheus Pereira jogaram juntos já algumas vezes, certo? Sabe a produtividade que esses jogadores tiveram no campeonato? Em relação ao artilheiro do campeonato, temos um jogador (Kaio Jorge, com 13 gols) que está à frente de todos os melhores marcadores. Gabriel também feito o seu trabalho, tem quatro gols. Mas, com certeza, a produtividade deles jogando ao mesmo tempo é de três gols sofridos e um gol marcado – apontou Leonardo Jardim.

Os três jogadores atuaram juntos, no Campeonato Brasileiro, apenas em quatro partidas e sempre apenas no decorrer do segundo tempo. Na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, foi durante quase toda a etapa final; no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, no Mineirão, foram apenas os seis minutos finais mais acréscimos; na derrota para o Ceará por 2 a 1, também no Mineirão, por pouco mais de 30 minutos; e, domingo (10), diante do Santos, nos 10 minutos finais e acréscimos.

Atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o artilheiro do Brasileiro, com 13 gols (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Jardim: ‘as coisas não funcionam muito bem com esses excelentes jogadores’

A conta do técnico do Cruzeiro, de três gols sofridos e um marcado, não incluía a partida diante do Santos, recém-encerrada, mas demonstra que Leonardo Jardim tinha esse levantamento prévio sobre o desempenho do trio Matheus Pereira, Gabigol e Kaio Jorge.

- As coisas não funcionam muito bem com esses três excelentes jogadores, mas que descaracterizam aquilo que é o nosso jogo – resumiu o técnico Leonardo Jardim.

Nos 19 jogos do turno do Brasileirão, o atacante Gabigol foi titular em quatro jogos (Mirassol, Internacional, Fortaleza e Juventude), sendo substituído em todos. Gabigol entrou no lugar de Kaio Jorge em seis partidas: Bahia, Sport, Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Corinthians. O atacante também substituiu Christian (contra Bragantino e Atlético-MG), Matheus Pereira (Flamengo), Eduardo (Ceará) e Lucas Romero (Santos).

Em apenas quatro partidas, Gabigol não foi aproveitado: São Paulo, Vasco, Vitória e Botafogo. O atacante marcou quatro gols, contra Mirassol, Flamengo e Juventude (dois), e deu duas assistências, ambas na goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza.