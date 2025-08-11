Vegetti segue com números importantes mesmo sob críticas no Vasco
Atacante argentino é o artilheiro do Cruz-Maltino nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco vive má fase desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes. Em meio a esse momento na temporada, a presença de Vegetti no time tem gerado debate. Mesmo diante das críticas, o Pirata segue colecionando números importantes no clube.
Relacionadas
- Copa do Brasil
Confira o retrospecto dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil
Copa do Brasil11/08/2025
- Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final
Futebol Nacional10/08/2025
- Vasco
Diniz revela incômodo com o Z4, mas garante: ‘A bola vai entrar e vamos vencer’
Vasco10/08/2025
➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A fase pode não ser a das melhores, mas Vegetti vive mais uma temporada mágica com a camisa do Vasco. Ao marcar contra o Atlético-MG, o atacante igualou os números que fechou o Brasileirão de 2023: 10 gols e 1 assistência. O Pirata precisou de 16 jogos neste ano para isso.
Vegetti pelo Vasco no Brasileirão:
- 2025: 10 gols e 1 assistência em 16 jogos
- 2024: 12 gols e 2 assistências em 35 jogos
- 2023: 10 gols e 1 assistência em 21 jogos
Vegetti também está próximo de ter o melhor ano desde que chegou ao Vasco. Em 2024, o Pirata precisou de 54 jogos para marcar 23 gols e dar três assistências. Nesta temporada são 22 gols e duas assistências em 40 partidas.
Oportunidade para superar esses números não faltarão. Isso porque Vegetti entrará em campo com o Vasco em mais 21 confrontos no Brasileirão. Isso sem contar os dois jogos das quartas de final da Copa Brasil. Caso, o Cruz-Maltino avance até a final da competição, o argentino terá mais quatro partidas pela frente.
Números de Vegetti desde que chegou ao Vasco:
- 2025: 40 jogos, 22 gols e 2 assistências
- 2024: 54 jogos, 23 gols e 3 assistências
- 2023: 21 jogos, 10 gols 1 assistência
O ano de 2025 tem sido mágico para Vegetti no Vasco. O Pirata é o segundo maior artilheiro estrangeiro do clube. Além disso, é o terceiro maior artilheiro cruz-maltino Século XXI. Faltam oito gols para alcançar Nenê, que balançou a rede em 63 oportunidades.
Vegetti e os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco
1) Villadoniga (Uruguai) - 83 gols
2) Pablo Vegetti (Argentina) - 55 gols
3) Germán Cano (Argentina) - 43 gols
4) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols
5) Alfredo González - 29 gols
6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols
7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols
8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols
9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols
10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols
Artilheiros do Vasco no Século XXI
1) Romário - 131 gols
2) Nenê - 63 gols
3) Pablo Vegetti - 55 gols
4) Élton - 52 gols
5) Leandro Amaral - 51 gols
6) Germán Cano - 43 gols
7) Yago Pikachu - 40 gols
8) Alecsandro - 39 gols
9) Morais - 38 gols
10) Thalles e Valdir - 35 gols
➡️ João Victor atua por 90 minutos sob vaias e recebe apoio interno no Vasco
Críticas também são válidas
Apesar dos números importantes, não é de hoje que Vegetti tem perdido diversas oportunidades para marcar gols pelo Vasco. O atacante argentino teve condições de mudar panoramas de partidas como por exemplo, a derrota para o Bragantino, empate com Independiente del Valle e empate com o Internacional.
No empate do Vasco com o Atlético-MG, Vegetti se desentendeu com Philippe Coutinho e os dois discutiram em campo. Após a partida, o camisa 10 esclareceu o episódio.
- Foi um lance que ele tinha apontado para um lado, eu dei passe e ele correu para o outro. Aí a gente acabou se desentendendo. Acontece, são coisas que ficam dentro do campo - disse Coutinho.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias