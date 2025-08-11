Corinthians resolve pendência, e Vitinho ganha data para estreia

O Corinthians anunciou a contratação do atacante Vitinho, de 31 anos, ex-Flamengo e Botafogo. A divulgação aconteceu por meio das redes sociais do clube, nesta segunda-feira (11). Além disso, o Timão registrou o jogador no BID (Boletim Informativo Diário) e o atleta está apto para estrear no sábado (16), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria alvinegra agiu com pressa para regularizar o jogador. O Corinthians vive um iminente risco de transfer ban e será proibido de inscrever novos jogadores se não pagar cerca de R$ 33.789.905 ao Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, até o final desta segunda-feira (11).

Se por um lado o Timão negocia um acordo com o clube mexicano, do outro a diretoria correu para regularizar Vitinho antes do prazo previsto. Dorival Júnior recebe o primeiro reforço entre os quatro acordados com a diretoria durante sua contratação.

Um atacante que atue pelos lados era uma prioridade do treinador do Timão. Dorival Júnior entende que a equipe tem muitos jogadores no setor ofensivo que atuam pelo meio, e o técnico esperava ampliar as opções no ataque.

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Vitinho treinou com o clube, mas não viajou com a delegação para o Rio Grande do Sul.

Atacante foi inscrito no BID (Foto: Reprodução/CBF)

Conheça o jogador

Vitinho está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Revelado pelo Botafogo, o atacante tem passagens por CSKA Moscou (Rússia), Internacional e Flamengo, onde teve sua passagem mais longa e vitoriosa.

No período pelo Flamengo, disputou 212 partidas, marcou 29 gols e deu 33 assistências. Apesar de oscilar em alguns momentos, foi peça importante no elenco multicampeão entre 2018 e 2022, com destaque para a temporada de 2019, quando participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.