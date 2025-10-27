Denílson vê Cruzeiro prejudicado em duelo contra o Palmeiras: 'Foi o que vi'
Rafael Klein (RS) apitou o duelo no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Durante o programa "Fechamento SporTV", o ex-jogador Denílson discordou da expulsão de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e concordou com a anulação do gol do Palmeiras. O zagueiro da Raposa foi expulso por cometer falta em Allan, que disparava em velocidade a caminho do gol de Cássio.
Gol de Vegetti em Bragantino x Vasco gera polêmica: ‘Entrou?’
Fora de Campo
Atuação de Bortoleto no GP do México chama atenção: ‘Corridaça’
Fora de Campo
Dublador revela detalhes da confusão entre Vini Jr e Lamine Yamal: ‘Nos vemos lá fora’
Fora de Campo
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🟥Expulsão de Fabrício Bruno:
- No lance da expulsão do Fabrício Bruno, para mim é ele quem sofre a falta. Na minha opinião, o Allan tenta evitar contato com o Fabrício Bruno para seguir na jogada, mas tem o trança pé. A perna direita do Allan enrosca no Fabrício Bruno. Não é o zagueiro do Cruzeiro que para o corpo para fazer uma obstrução, ele também tava tentando seguir a corrida. Pode ser uma opinião polêmica, mas foi o que eu vi - opinou.
Como foi a falta?
Allan puxou contra-ataque deixando vários marcadores para trás, mas Fabrício Bruno, que já tinha recebido um cartão amarelo no início do jogo, fez o contato e acabou expulso.
❌Gol anulado de Sosa:
- Sobre o gol anulado do Palmeiras, o Cássio está com a bola pressionada no gramado, ele chuta e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão sob a bola e pressiona, ele já está com o domínio da bola. Então, foi bem anulado o gol - disse Denílson, que prosseguiu a análise;
Como foi o gol?
Aos 14 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve um gol anulado. Após cruzamento, Flaco cabeceou para o gol, Cássio segurou e soltou a bola, e Sosa aproveitou rapidamente o rebote para chutar para o fundo do gol. A arbitragem assinalou falta do argentino em Fabrício Bruno na jogada.
Denílson opina sobre polêmicas de Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias