Denílson vê Cruzeiro prejudicado em duelo contra o Palmeiras: 'Foi o que vi'

Durante o programa "Fechamento SporTV", o ex-jogador Denílson discordou da expulsão de Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e concordou com a anulação do gol do Palmeiras. O zagueiro da Raposa foi expulso por cometer falta em Allan, que disparava em velocidade a caminho do gol de Cássio.

🟥Expulsão de Fabrício Bruno:

- No lance da expulsão do Fabrício Bruno, para mim é ele quem sofre a falta. Na minha opinião, o Allan tenta evitar contato com o Fabrício Bruno para seguir na jogada, mas tem o trança pé. A perna direita do Allan enrosca no Fabrício Bruno. Não é o zagueiro do Cruzeiro que para o corpo para fazer uma obstrução, ele também tava tentando seguir a corrida. Pode ser uma opinião polêmica, mas foi o que eu vi - opinou.

Como foi a falta?

Allan puxou contra-ataque deixando vários marcadores para trás, mas Fabrício Bruno, que já tinha recebido um cartão amarelo no início do jogo, fez o contato e acabou expulso.

❌Gol anulado de Sosa:

- Sobre o gol anulado do Palmeiras, o Cássio está com a bola pressionada no gramado, ele chuta e faz o gol. A regra diz que quando o goleiro coloca a mão sob a bola e pressiona, ele já está com o domínio da bola. Então, foi bem anulado o gol - disse Denílson, que prosseguiu a análise;

Como foi o gol?

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve um gol anulado. Após cruzamento, Flaco cabeceou para o gol, Cássio segurou e soltou a bola, e Sosa aproveitou rapidamente o rebote para chutar para o fundo do gol. A arbitragem assinalou falta do argentino em Fabrício Bruno na jogada.

