CBF define horário da Supercopa Rei entre Corinthians e Flamengo

A CBF divulgou o horário da Supercopa Rei 2026, que colocará frente a frente Corinthians e Flamengo, em partida disputada no dia 1º de fevereiro, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A decisão acontecerá às 16h (de Brasília).

O local e a data do confronto foram anunciados pela entidade máxima do futebol brasileiro no dia 31 de dezembro, enquanto a confirmação do horário aconteceu neste domingo (11). O duelo abre oficialmente o calendário nacional de grandes decisões na temporada de 2026.

A Supercopa Rei reúne os campeões das duas principais competições do futebol brasileiro. O Flamengo garantiu presença por ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2025, enquanto o Corinthians chega à disputa como campeão da Copa do Brasil de 2025.

Retomada pela CBF em 2020, a Supercopa já teve como vencedores Flamengo (2020, 2021 e 2025), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024). Antes disso, o torneio havia sido realizado apenas em 1990, com título do Grêmio, e 1991, quando o Corinthians foi campeão.

Em Brasília, o Timão terá a chance de conquistar o bicampeonato da competição, enquanto o Rubro-Negro buscará ampliar sua hegemonia e chegar ao quarto título da Supercopa.