Flamengo x Portuguesa: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Rubro-Negro estreia com time alternativo
Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no jogo de abertura do Campeonato Carioca 2026. Apesar de válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o confronto foi antecipado por conta do calendário rubro-negro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Como chegam as equipes?
O Flamengo inicia a defesa do título estadual embalado por uma temporada histórica em 2025, mas começa o Carioca com equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas da base. O elenco principal e o técnico Filipe Luís ainda estão de férias, e quem comanda o time neste início é o treinador do sub-20, Bruno Pivetti.
A Portuguesa, por sua vez, tenta virar a página após um 2025 irregular no Estadual. A reação veio com o tetracampeonato da Copa Rio, que garantiu vaga na Série D de 2026. Para a nova temporada, a Lusa promoveu reformulação, com 16 reforços, e aposta na continuidade do trabalho de Alex Nascif.
✅Ficha técnica
FLAMENGO x PORTUGUESA-RJ
5ª rodada (antecipada) — Campeonato Carioca 2026
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Júlio César Souza Gaudêncio
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Prováveis escalações de Flamengo e Portuguesa
Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)
Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.
Portuguesa-RJ (Técnico: Alex Nascif)
Douglas Borges; Luís Gustavo, Jadson, Lucas Costa e Moretti; Henrique Rocha, Willian, Gutemberg e Anderson Rosa; Guilherme Mendes e Uelber.
