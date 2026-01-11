O Flamengo enfrenta a Portuguesa-RJ neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no jogo de abertura do Campeonato Carioca 2026. Apesar de válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o confronto foi antecipado por conta do calendário rubro-negro. O Rubro-Negro deve ter um time totalmente alternativo para a estreia, mas com reforço de um jogador do elenco profissional.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo inicia a defesa do título estadual embalado por uma temporada histórica em 2025, mas começa o Carioca com equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas da base. O elenco principal e o técnico Filipe Luís ainda estão de férias, e quem comanda o time neste início é o treinador do sub-20, Bruno Pivetti.

O Rubro-Negro terá uma escalação inteira formada por jogadores do Ninho. São 24 relacionados. Entre eles, Wallace Yan, que retornou antes das férias e vai reforçar a equipe. O time deve ser o mesmo que enfrentou o Mirassol na última rodada do Brasileirão.

A partida tem ainda um palco alternativo. Mesmo mandante, o Flamengo não joga no Maracanã, que está indisponível. O estádio passa por manutenção no gramado e tem previsão de estar disponível até o Fla-Flu da quarta rodada.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)

Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Portuguesa-RJ (Técnico: Alex Nascif)

Douglas Borges; Luís Gustavo, Jadson, Lucas Costa e Moretti; Henrique Rocha, Willian, Gutemberg e Anderson Rosa; Guilherme Mendes e Uelber.