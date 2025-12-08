CBF define arbitragem de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Times se enfrentam nesta quinta-feira (11)
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira (8), o quadro de arbitragem para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, marcado para quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Um dos principais nomes da arbitragem brasileira, Raphael Claus, será o responsável por conduzir o clássico decisivo.
O paulista terá ao seu lado os assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro, ambos também da Federação Paulista de Futebol. A equipe de campo se completa com Alex Gomes Stefano (RJ) como quarto árbitro e Luiz Claudio Regazone (RJ) como quinto árbitro.
A operação do VAR será comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bins, com André da Silva Bitencourt (RS) como AVAR e Diego Pombo Lopez (BA) como AVAR 2. O trabalho da cabine ainda contará com Anderson Carlos Gonçalves (PR) como observador de VAR e Mikael Silva de Araujo como quality manager. O inspetor da partida será Luiz Flavio de Oliveira, ex-árbitro FIFA.
Vasco x Fluminense: como chegam os times?
O clássico marca o início da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil e acontece em clima de tensão: o Vasco tenta reagir após sequência negativa, enquanto o Fluminense chega embalado sob comando de Luis Zubeldía e com vantagem técnica construída nas últimas semanas.
