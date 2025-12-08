menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF define arbitragem de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Times se enfrentam nesta quinta-feira (11)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
18:18
Soteldo em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira (8), o quadro de arbitragem para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, marcado para quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Um dos principais nomes da arbitragem brasileira, Raphael Claus, será o responsável por conduzir o clássico decisivo.

O paulista terá ao seu lado os assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro, ambos também da Federação Paulista de Futebol. A equipe de campo se completa com Alex Gomes Stefano (RJ) como quarto árbitro e Luiz Claudio Regazone (RJ) como quinto árbitro.

A operação do VAR será comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bins, com André da Silva Bitencourt (RS) como AVAR e Diego Pombo Lopez (BA) como AVAR 2. O trabalho da cabine ainda contará com Anderson Carlos Gonçalves (PR) como observador de VAR e Mikael Silva de Araujo como quality manager. O inspetor da partida será Luiz Flavio de Oliveira, ex-árbitro FIFA.

Vasco x Fluminense: como chegam os times?

O clássico marca o início da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil e acontece em clima de tensão: o Vasco tenta reagir após sequência negativa, enquanto o Fluminense chega embalado sob comando de Luis Zubeldía e com vantagem técnica construída nas últimas semanas.

Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

