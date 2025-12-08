Arbitragem da semifinal da Copa do Brasil sofre críticas: 'Piada'

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a arbitragem dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil nesta segunda-feira (8). O árbitro Anderson Daronco irá ser o responsável por Cruzeiro e Corinthians, enquanto Raphael Claus apita Vasco e Fluminense.

A decisão da entidade repercutiu nas redes sociais. Torcedores dos quatro clubes levantaram as próprias questões para reclamar da presença dos árbitros no confronto decisivo.

A semifinal da Copa do Brasil começa a ser disputada nesta quarta-feira (10). Na data, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. Depois, na quinta-feira (11), será a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. Veja abaixo a repercussão da arbitragem dos jogos:

Semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.

