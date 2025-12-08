Arbitragem da semifinal da Copa do Brasil sofre críticas: 'Piada'
Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco buscam a conquista do título nacional
- Matéria
- Mais Notícias
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a arbitragem dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil nesta segunda-feira (8). O árbitro Anderson Daronco irá ser o responsável por Cruzeiro e Corinthians, enquanto Raphael Claus apita Vasco e Fluminense.
Cruzeiro x Corinthians: como chegam as equipes para a semifinal da Copa do Brasil
Futebol Nacional
Maycon não vê Cruzeiro como favorito na Copa do Brasil: ‘Somos o Corinthians’
Corinthians
Rizek aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil: ‘É indiscutível’
Fora de Campo
➡️ Fluminense ou Vasco? Eric Faria crava favorito em clássico da Copa do Brasil
A decisão da entidade repercutiu nas redes sociais. Torcedores dos quatro clubes levantaram as próprias questões para reclamar da presença dos árbitros no confronto decisivo.
A semifinal da Copa do Brasil começa a ser disputada nesta quarta-feira (10). Na data, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. Depois, na quinta-feira (11), será a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. Veja abaixo a repercussão da arbitragem dos jogos:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Semifinal da Copa do Brasil
A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.
Na quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.
- Matéria
- Mais Notícias