menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Arbitragem da semifinal da Copa do Brasil sofre críticas: 'Piada'

Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco buscam a conquista do título nacional

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
17:58
Atualizado há 4 minutos
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a arbitragem dos jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil nesta segunda-feira (8). O árbitro Anderson Daronco irá ser o responsável por Cruzeiro e Corinthians, enquanto Raphael Claus apita Vasco e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense ou Vasco? Eric Faria crava favorito em clássico da Copa do Brasil

A decisão da entidade repercutiu nas redes sociais. Torcedores dos quatro clubes levantaram as próprias questões para reclamar da presença dos árbitros no confronto decisivo.

A semifinal da Copa do Brasil começa a ser disputada nesta quarta-feira (10). Na data, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam. Depois, na quinta-feira (11), será a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. Veja abaixo a repercussão da arbitragem dos jogos:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.

continua após a publicidade
Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias