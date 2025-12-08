O Cruzeiro foi a equipe que mais teve jogadores premiados no Bola de Prata, da ESPN, nesta segunda-feira (8). A equipe celeste teve quatro representantes no "time ideal". O Flamengo, campeão do Brasileirão, teve três atletas na lista.

Entre os jogadores celestes, os titulares Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge receberam o importante prêmio do canal de TV. Além deles, Cássio disputou a posição de goleiro, mas perdeu para seu ex-companheiro Walter.

Além do prêmio pela presença na seleção do torneio, Kaio Jorge ainda conquistou outro troféu pela artilharia do Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge com os prêmios do Bola de Prata (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Entretanto, a premiação de melhor jogador, Bola de Ouro, ficou para Arrascaeta, do Flamengo. Allan, do Palmeiras, foi a revelação e o gol mais bonito foi de Pedro.

Confira como ficou o time do Bola de Prata

Goleiro: Walter (Mirassol) Laterais: Paulo Henrique (Vasco) e Reinaldo (Mirassol) Zagueiros: Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Léo Pereira (Flamengo) Volante: Lucas Romero (Cruzeiro) Meio-campistas: Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo) Atacantes: Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Pedro (Flamengo) Treinador: Rafael Guanaes (Mirassol)

Estatísticas dos jogadores do Cruzeiro premiados no Bola de Prata

Artilheiro da competição, Kaio Jorge terminou o Campeonato Brasileiro com 21 gols em 33 partidas disputadas. Além disso, ele também deu oito assistências para seus companheiros. O camisa 19 deu 81 chutes, sendo 46 deles na direção do gol, com um xG (gols esperados) de 17.72, ou seja, foi mais certeiro do que se esperava.

Enquanto isso, Matheus Pereira disputou 34 partidas, com sete gols marcados e sete assistências. No torneio todo, ele deu 54 chutes, sendo 29 na direção do gol, com xG 5.19, também abaixo do que conseguiu marcar. O camisa 10 teve 80% de precisão em seus passes, acertando 1024, além de ter driblado os adversários em 32 oportunidades.

El Perro, Lucas Romero, participou de 33 jogos no Brasileirão, com um gol e três assistências. Apesar de ser um volante forte, o argentino não levou nenhum cartão vermelho, apesar dos 12 amarelos. Ao todo, somou 37 interceptações, afastou o perigo 44 vezes e venceu 57% de seus 126 duelos pelo chão.

Na zaga, Fabrício Bruno também entrou em campo 33 vezes e marcou três gols. Ele interceptou 24 jogadas e afastou o perigo em impressionantes 218 oportunidades. Com qualidade com a bola nos pés, o zagueiro recuperou a bola 143 vezes e teve 87% de precisão em seus passes.