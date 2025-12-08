Bahia empresta promessa da base para o Santa Cruz

O Bahia começou a se movimentar no mercado de transferências e a repensar o time para 2026. Desta vez, o clube confirmou o empréstimo por uma temporada do meia Vitinho, de 21 anos, para o Santa Cruz, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

Formado na base do Bahia, Vitinho chamou a atenção e fez sua estreia no time profissional durante a Copa do Nordeste do ano passado, quando foi titular na goleada sofrida pelo Botafogo-PB, em um jogo que o Tricolor optou por levar apenas os garotos.

Vitinho, então, continuou no sub-20 e só voltou a ter oportunidades na equipe principal nesta temporada, quando jogou as rodadas iniciais do Campeonato Baiano. Ele também participou dos três jogos contra o Confiança na Copa do Nordeste, sendo, inclusive, titular na vitória do Bahia por 4 a 1 no primeiro jogo da final, em Aracaju. Ao todo, Vitinho entrou em campo sete vezes pelo profissional em 2025 (443 minutos), sem participações em gols.

— Ele já estourou a idade de sub-20, mesmo caso do Jota. Tem treinado com a gente, acho ele um menino muito talentoso. Está tentando ganhar massa muscular, fazendo um trabalho de fortalecimento, talvez tenha uma maturação um pouco tardia. Mas é muito talentoso, um meia canhoto que acha muitos espaços. Mas como sofre nessa parte física, talvez demore um pouco mais para estourar. Mas é talentoso, um bom menino, um jogador que eu acredito bastante. Não é tão fácil encaixar ele, muita concorrência na posição, mas fez um bom jogo na final, foi especial para ele — avaliou Ceni, depois do título da Copa do Nordeste.

Os desafio com o Santa Cruz

Essa é a primeira vez que Vitinho sai do Bahia para defender outro clube. Neste caso, ele vai ter o desafio de participar da reconstrução da Cobra Coral, que subiu para a Terceira Divisão neste ano e também vai disputar o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil em 2026. Além de Vitinho, o goleiro Gabriel Souza, de 21 anos, outro atleta formado no Bahia, também vai defender o Santa Cruz.