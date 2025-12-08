menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Campeonato Brasileiro: saiba quanto 'custou' a pontuação do seu time

Lance! analisa a relação entre valor de mercado dos elencos e pontos obtidos

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
16:23
Campeonato Brasileiro terminou no último domingo
imagem cameraCampeonato Brasileiro terminou no último domingo
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim e muitos times brigaram pelo que deles era esperado. Alguns outros surpreenderam - positiva ou negativamente. O Lance! avalia quanto "custou" a pontuação final das equipes diante do valor de mercado dos elencos neste final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Por este método, dividimos a atual avaliação de mercado dos elencos do Campeonato Brasileiro terminado no último domingo pela pontuação obtida pelas equipes. Os dados utilizados são do site especializado Transfermarkt.

Times, pontos, valor de mercado do elenco e relação valor/ponto

  1. Flamengo: 79 pontos | € 195,9 milhões = € 2,48 milhões por ponto
  2. Palmeiras: 76 pontos | € 213,95 milhões = € 2,81 milhões por ponto
  3. Cruzeiro: 70 pontos | € 126,15 milhões = € 1,8 milhão por ponto
  4. Mirassol: 67 pontos | € 22,53 milhões = € 336 mil por ponto
  5. Fluminense: 64 pontos | € 94,1 milhões = € 1,47 milhões por ponto
  6. Botafogo: 63 pontos | € 140,15 milhões = € 2,22 milhões por ponto
  7. Bahia: 60 pontos | € 103,5 milhões = € 1,72 milhão por ponto
  8. São Paulo: 51 pontos | € 89,85 milhões = € 1,76 milhão por ponto
  9. Grêmio: 49 pontos | € 86,95 milhões = € 1,77 milhão por ponto
  10. Red Bull Bragantino: 48 pontos | € 91,5 milhões = € 1,9 milhão por ponto
  11. Atlético-MG: 48 pontos | € 97,4 milhões = € 2,03 milhões por ponto
  12. Santos: 47 pontos | € 82,8 milhões = € 1,76 milhão por ponto
  13. Corinthians: 47 pontos | € 110,45 milhões = € 2,35 milhões por ponto
  14. Vasco: 45 pontos | € 108,15 milhões = € 2,4 milhão por ponto
  15. Vitória: 45 pontos | € 32,15 milhões = € 714 mil por ponto
  16. Internacional: 44 pontos | € 86 milhões = € 1,95 milhão por ponto
  17. Ceará: 43 pontos | € 32,85 milhões = € 764 mil por ponto
  18. Fortaleza: 43 pontos | € 47,18 milhões = € 1,1 milhão por ponto
  19. Juventude: 35 pontos | € 23,2 milhões = € 663 mil por ponto
  20. Sport: 17 pontos | € 42,95 milhões = € 2,53 milhões por ponto

Os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro foram dois dos times de maior "custo" por ponto. A ironia: a pontuação do lanterna Sport foi tão baixa que mesmo com elenco quatro vezes e meia mais barato, a relação valor/pontos foi maior que a do campeão Flamengo.

continua após a publicidade

O grande fenômeno do campeonato, também sob essa ótica, é o Mirassol. O time paulista saiu da Série B para a classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Isso tendo uma relação valor do elenco/pontos que é praticamente a metade do rebaixado Juventude. E duas vezes menor que a do Ceará, que também vai disputar a Série B na próxima temporada.

Campeonato Brasileiro: saiba quanto 'custou' a pontuação do seu time (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Campeonato Brasileiro: saiba quanto 'custou' a pontuação do seu time (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias