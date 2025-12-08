Torcida do Flamengo avalia desempenho e craque do time no Brasileirão

A torcida do Flamengo está em lua de mel com o time neste final da temporada. Campeão do Brasileirão pela nona vez, o Mais Querido somou 79 pontos e garantiu o título de forma antecipada, se dando o luxo de poupar o elenco principal na rodada final.

Além disso, a equipe comandada por Filipe Luís teve o melhor ataque, com 78 gols feitos, e a melhor defesa, com 27 sofridos, e de quebra, bateu o recorde de melhor saldo de gols da história o Campeonato Brasileiro com 20 times (desde 2006).

Com números tão relevantes, não é surpresa a satisfação da Nação Rubro-Negra. Em enquete no canal de WhatsApp Lance! Flamengo, os torcedores avaliaram o desempenho do time no Campeonato Brasileiro deste ano. Com milhares de votos, cerca de 89% dos participantes acreditam que o Mais Querido fez um "ótimo" Brasileirão; outros 8,5% afirmaram que o nível foi "bom".

Craque do Flamengo no Brasileirão

Além do desempenho coletivo, o Lance! questionou os rubro-negros sobre o destaque individual da equipe no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a opinião da maioria foi esmagadora: 96,4% dos votantes elegeram Giorgian de Arrascaeta como o craque do Flamengo na competição. O uruguaio venceu a disputa com os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira e o meio-campista Jorginho.

Os números dão sustentação à opinião da torcida. O camisa 10 foi o artilheiro e líder de assistências do clube no Brasileirão, com 18 gols e 14 passes decisivos; neste último quesito, foi o melhor de todo o campeonato.

Flamengo levanta o troféu de campeão do Brasileirão

