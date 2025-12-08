O Botafogo já tem um alvo definido e com proposta na mesa para o início de 2026. A SAF de John Textor enviou oferta ao Nacional-URU visando a contratação do atacante Lucas Villalba, de 24 anos. Há confiança por um desfecho positivo nos próximos dias.

O Nacional aceitou os valores oferecidos pela diretoria alvinegra pela aquisição, mas ainda aguarda um terceiro clube na jogada. Isso porque o Montevideo City Torque, antigo clube do jogador, por cláusula de contrato firmado junto ao Nacional, tem prioridade para cobertura de propostas.

No entanto, o prazo é de apenas cinco dias e irá expirar nesta terça-feira (9), e o Torque não se movimentou para isso. O Botafogo encara essa com mais uma transação das diretrizes da SAF, com captação jovem e exploração do mercado externo. O vínculo, caso o acordo seja firmado, seria por quatro temporadas.

Botafogo no mercado

O Botafogo já vem se planejando para 2026 desde as últimas semanas. O técnico Davide Ancelotti participa do plano traçado para o próximo ano e também deve ser confirmado para o próximo ano. Um dos primeiros anúncios deve ser o da renovação do lateral-esquerdo Marçal até o fim da próxima temporada.

A tendência é que o Alvinegro acelere as buscas tendo em vista o retorno das férias logo no começo de janeiro para disputa do Campeonato Brasileiro, que terá início no dia 28. O clube ainda aguarda o desfecho da Copa do Brasil para saber se irá direto à fase de grupos da Libertadores ou se precisará passar pelo mata-mata de prévia.

