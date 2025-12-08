Antes das férias, jogadores do Internacional passam por exames médicos

Engana-se quem acha que começaram as férias no Beira-Rio depois do 3 a 1 sobre o Bragantino pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de curtirem alguns dias de descanso, os jogadores do Internacional estão passando por exames médicos. Os testes estão sendo feitos em uma clínica de Porto Alegre nesta segunda (8) e terça-feira (9). O elenco deve ser reapresentar nos primeiros dias de janeiro, já que o calendário já estabelece competições a partir do final de semana de 10 e 11 do primeiro mês de 2026.

Jogadores passam por exames

Divididos em grupos, os atletas colorados começaram a se apresentar nesta segunda para uma bateria de avaliações clínicas dentro de um protocolo importante visando a temporada de 2026. Os exames estão sendo realizados em uma clínica da capital gaúcha.

Esses testes, feitos após o último jogo da temporada, são considerados fundamentais para agilizar os processos relacionados à preparação para o próximo ano, que já terá competições a partir de 10 e 11 de janeiro. Normalmente, esse tipo de consulta ocorre no início da pré-temporada, mas, como o intervalo será curto, a ideia foi ganhar tempo.

Retorno será no começo de janeiro

Ainda não há confirmação oficial, mas o período de férias dos jogadores deve começar a partir desta quarta (10). O clube ainda irá divulgar o calendário com a data de reapresentação do elenco. Na metade deste ano, o grupo alvirrubro já havia sido liberado para um período de 15 dias, durante a disputa do Mundial de Clubes.

Ou seja, em tese, seriam mais 15 dias de descanso nesse final de temporada. Como o retorno seria próximo as datas festivas de dezembro, não se pode descartar o retorno para os primeiros dias de 2026. A tendência é que o reencontro com o elenco deva ocorrer ou na primeira sexta de 2026, dia 2, ou na segunda seguinte, dia 5.

