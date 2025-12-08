Torcedores mandam recado a Fernando Diniz antes de Vasco x Fluminense
Bola rola para o confronto decisivo nesta quita-feira (11)
Vasco e Fluminense se enfrentarão pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), e prometem fortes emoções. Antes do confronto decisivo, muitos torcedores mandaram recados ao técnico Fernando Diniz.
Fernando Diniz, técnico do Vasco e ídolo do Fluminense, vive momento conturbado no comando do Cruz-Maltino. Neste domingo (7), com o time reserva, o Gigante da Colina foi goleado por 5 a 0 pelo Atlético-MG na Arena MRV.
Após a partida, muitos torcedores manifestararam indignação com o momento do time nas redes sociais. Outros já esboçaram a escalação do Cruz-Maltino para a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco x Fluminense. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários dos torcedores antes de Vasco x Fluminense
Semifinal decisiva
Com o fim do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense voltam as atenções para a disputa da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes acontece, nesta quinta-feira (11), no Maracanã.
A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Além do clássico carioca, Cruzeiro e Corinthians decidem a outra parte da chave. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.
Os jogos de volta entre Vasco x Fluminense e Corinthians x Cruzeiro serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.
Antes da bola rolar para o duelo, muitos torcedores mandaram recados a Fernando Diniz, técnico do Vasco e ídolo do Fluminense. O treinador conquistou a Libertadores da América com o Tricolor das Laranjeiras em 2023, mas agora defende o rival.
