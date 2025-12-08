Torcida do Vasco analisa Brasileirão da equipe e elege destaque do time na competição

Uma pesquisa realizada pelo Lance! revelou o sentimento predominante da torcida do Vasco após o fim do Campeonato Brasileiro de 2025. Mesmo com a permanência garantida na Série A, o torcedor não escondeu a frustração com o desempenho da equipe de Fernando Diniz ao longo da competição.

Torcedores do Vasco insatisfeitos com o desempenho

De acordo com o levantamento, 68,53% dos participantes classificaram a campanha do Vasco como "péssima", enquanto 22,93% avaliaram como "ruim". Somente 6,94% consideraram o desempenho "regular", e apenas uma parcela mínima enxergou algo positivo na campanha: 0,89% votou em "bom", e apenas nove torcedores marcaram a opção "ótimo".

Péssimo - 68.53% (849 votos)

Ruim - 22.93% (284 votos)

Regular - 6.94% (86 votos)

Bom - 0.89% (11 votos)

Ótimo - 0,73% (9 votos)

O desempenho irregular ao longo da temporada se reflete diretamente no resultado da equipe na tabela. O Vasco encerrou o Brasileirão na 14ª posição, inicialmente fora da zona de classificação para torneios continentais — que, em 2024, vai apenas até o 13º lugar. A configuração, porém, deve mudar nos próximos dias. Mesmo que o time não conquiste a Copa do Brasil, a tendência é que uma vaga extra na Copa Sul-Americana seja aberta. Isso acontece porque Corinthians, Cruzeiro e Fluminense, finalistas e todos eles colocados acima do Vasco no Brasileiro, podem conquistar o torneio. Quem erguer a taça garantirá presença direta na Libertadores, liberando mais um lugar na lista de classificados via Brasileirão e puxando o Vasco para o grupo dos classificados continentais.

Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Joia leva prêmio de destaque

Se a campanha coletiva decepcionou, individualmente houve quem brilhasse. Aos 19 anos, o atacante Rayan foi eleito o grande destaque vascaíno no Brasileirão. Ele recebeu 777 votos, número muito superior aos dos demais concorrentes: Coutinho (28), Paulo Henrique (41) e Léo Jardim (69).

Rayan – 84,92% (777 votos)

Léo Jardim – 7,54% (69 votos)

Paulo Henrique – 4,48% (41 votos)

Coutinho – 3,06% (28 votos)

O jovem encerrrou a competição como artilheiro do Vasco, ao lado de Pablo Vegetti, ambos com 14 gols marcados. Rayan se consolidou como a principal esperança ofensiva da equipe, chamando atenção pela velocidade, personalidade e capacidade de decidir jogos mesmo em uma temporada instável do time.

Apesar do fim do Brasileirão, o Vasco volta à campo na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. O Gigante da Colina busca avançar para a grande final para seguir em busca do título que "salvaria" a temporada.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.