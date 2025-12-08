Colunistas do Lance! montam seleção do Campeonato Brasileiro de 2025

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), e os colunistas do Lance! montaram o time ideal da competição. Com rodadas emocionantes até o final, o Flamengo se sagrou campeão, mas times como Cruzeiro e Mirassol despontaram como grandes destaques.

Com a artilharia do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge figurou na lista dos três colunistas do Lance!. Além dele, Paulo Henrique, do Vasco, Arrascaeta, do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras, também foram unanimidades.

Atacante Kaio Jorge foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2025 com 21 gols (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Seleção do Campeonato Brasileiro dos colunistas

Lúcio de Castro - Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Reinaldo (Mirassol); Pulgar (Flamengo), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Arrascaeta (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Vitor Roque (Palmeiras). Essa foi a seleção do Campeonato Brasileiro de acordo com o colunista do Lance!



Gustavo Guffo - Walter (Mirassol); Paulo Henrique (Vasco), Bruno Fuchs (Palmeiras), João Vitor (Mirassol) e Reinaldo; Marlon Freitas (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo); Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras), Rayan (Vasco). Seleção do Brasileirão do colunista do L!

Eduardo Tironi - Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Reinaldo (Mirassol); Lucas Silva (Cruzeiro), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Arrascaeta (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Pedro (Flamengo). Seleção Brasileira do colunista do Lance!

Gols e assistências: os líderes do Brasileirão 2025

Gols no Campeonato Brasileiro:

🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 21

🥈 Arrascaeta (Flamengo), com 18

🥉 Vitor Roque (Palmeiras), com 16

Assistências:

🥇 Arrascaeta (Flamengo), com 14

🥈 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 8

🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 8