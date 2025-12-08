Colunistas do Lance! montam seleção do Campeonato Brasileiro de 2025
Flamengo foi o campeão da competição, que teve o Mirassol também como destaque
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (7), e os colunistas do Lance! montaram o time ideal da competição. Com rodadas emocionantes até o final, o Flamengo se sagrou campeão, mas times como Cruzeiro e Mirassol despontaram como grandes destaques.
Bola de Prata: rivais criticam premiação de jogador do Palmeiras
Fora de Campo
Situação de jogador do Flamengo revolta torcedores: ‘Erro enorme’
Fora de Campo
Fala de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians divide web: ‘Não é Flamengo’
Fora de Campo
➡️Bola de Prata: rivais criticam premiação de jogador do Palmeiras
Com a artilharia do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge figurou na lista dos três colunistas do Lance!. Além dele, Paulo Henrique, do Vasco, Arrascaeta, do Flamengo e Vitor Roque, do Palmeiras, também foram unanimidades.
Seleção do Campeonato Brasileiro dos colunistas
Lúcio de Castro - Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Reinaldo (Mirassol); Pulgar (Flamengo), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Arrascaeta (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Vitor Roque (Palmeiras). Essa foi a seleção do Campeonato Brasileiro de acordo com o colunista do Lance!
Gustavo Guffo - Walter (Mirassol); Paulo Henrique (Vasco), Bruno Fuchs (Palmeiras), João Vitor (Mirassol) e Reinaldo; Marlon Freitas (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo); Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras), Rayan (Vasco). Seleção do Brasileirão do colunista do L!
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Eduardo Tironi - Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo) e Reinaldo (Mirassol); Lucas Silva (Cruzeiro), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Arrascaeta (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras) e Pedro (Flamengo). Seleção Brasileira do colunista do Lance!
Gols e assistências: os líderes do Brasileirão 2025
Gols no Campeonato Brasileiro:
🥇 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 21
🥈 Arrascaeta (Flamengo), com 18
🥉 Vitor Roque (Palmeiras), com 16
Assistências:
🥇 Arrascaeta (Flamengo), com 14
🥈 Kaio Jorge (Cruzeiro), com 8
🥈 Paulo Henrique (Vasco), com 8
- Matéria
- Mais Notícias