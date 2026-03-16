A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o clássico entre Vasco e Fluminense. O árbitro escolhido para comandar a partida será Raphael Claus. O confronto acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

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Histórico de Raphael Claus em jogos de Fluminense e Vasco

O árbitro paulista já tem um histórico considerável apitando jogos das duas equipes.

Com o Fluminense, Raphael Claus esteve em campo em 48 partidas. Nesse período, o Tricolor soma 13 vitórias, 10 empates e 25 derrotas sob sua arbitragem.

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Raphael Claus foi o árbitro de Vasco x Fluminense na semifinal da Copa do Brasil 2025 (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

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Já em jogos do Gigante da Colina, Claus apitou 39 partidas, com retrospecto de 16 vitórias, oito empates e 15 derrotas para o Cruz-Maltino.

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Expectativa para o clássico

O clássico entre Vasco e Fluminense promete mais um capítulo de equilíbrio e rivalidade. Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes nas semifinais do Campeonato Carioca, com vantagem tricolor: uma vitória do Fluminense e um empate nos dois confrontos.

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