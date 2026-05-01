Cruzeiro fecha preparação para clássico; confira provável escalação

O Cruzeiro fechou, na tarde desta sexta-feira (1º), na Toca da Raposa II, a preparação para enfrentar o Atlético-MG em clássico que será realizado neste sábado (2), às 21h (de Brasília), no Mineirão. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não terá nenhum novo desfalque.

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Sendo assim, existe a possibilidade de Artur Jorge repetir a escalação que entrou em campo na última quarta-feira, contra o Boca Juniors. Os desfalques são Cássio, que se recupera de lesão multiigamentar no joelho esquerdo, e Kauã Prates, que teve uma lesão muscular na coxa direita.

Nesta semana o Cruzeiro ainda ganhou o retorno do atacante Marquinhos, que se recuperou de uma lesão grave no joelho esquerdo e treinou com o grupo nesta semana.

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Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG vem com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Villlaba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

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Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

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