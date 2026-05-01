Vasco não deve fechar com a SportingBet para ser novo patrocinador máster

O Vasco não deve avançar nas negociações com a Sportingbet para assumir o posto de patrocinador máster. Após discutir o contrato internamente, a diretoria entendeu que a proposta apresentada não atende às expectativas financeiras do clube neste momento.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

A avaliação interna é de que o Vasco vive um cenário de valorização de marca, impulsionado por fatores como a recente parceria com a fornecedora esportiva Nike e a reestruturação financeira em andamento. Com isso, o clube acredita ter margem para aguardar propostas mais robustas antes de fechar um novo contrato principal.

Segundo apuração do Lance!, os valores oferecidos pela Sportingbet são semelhantes aos do antigo acordo com a Betfair, encerrado no início de 2026. O contrato anterior, que era o maior da história vascaína, previa receitas anuais entre R$ 70 milhões e R$ 115 milhões, dependendo do cumprimento de metas.

continua após a publicidade

Desde o fim da parceria, o Vasco segue sem um patrocinador máster estampado na camisa. Internamente, a meta é firmar um acordo que supere os moldes anteriores, especialmente diante da nova realidade do mercado.

Camisa do Vasco no gramado do Mangueirão antes da partida entre o Cruz-Maltino e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a regulamentação das casas de apostas no Brasil, as empresas do setor passaram a adotar uma postura mais cautelosa, reduzindo ofertas consideradas "astronômicas" nos últimos anos. Ainda assim, o Cruz-Maltino mantém a estratégia de paciência, apostando que sua visibilidade e crescimento institucional podem atrair propostas mais vantajosas no futuro próximo.

continua após a publicidade

Nos bastidores, o clube também sinaliza que está disposto a aceitar um acordo com uma casa de apostas, desde que a empresa seja considerada confiável e possua forte reputação no mercado, evitando qualquer associação da imagem do Vasco a possíveis sistemas irregulares ou práticas duvidosas.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.