Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo streaming Amazon Prime Video. Clique para assistir a Athletico-PR x Grêmio.

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➡️ Luís Castro pediu que Carlos Vinícius não batesse pênalti, mas atleta 'quis assumir'

Ficha do jogo ATH GRE 14ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) Var Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) Onde assistir

O Athletico-PR chega embalado e fazendo da sua casa uma verdadeira fortaleza: o Furacão divide com o Palmeiras o posto de melhor mandante da competição (seis vitórias em Curitiba). Ocupando a 5ª colocação com 22 pontos e vindo de triunfo sobre o Vitória, a equipe comandada por Odair Hellmann quer seguir firme no G-6. O principal trunfo rubro-negro é o colombiano Viveros, atual artilheiro isolado do Brasileirão com 8 gols.

O Grêmio, por sua vez, tenta engrenar na competição. Após quebrar um jejum de vitórias batendo o Coritiba na última rodada, o Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª posição com 16 pontos e busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. O clima no time de Luís Castro, no entanto, é de cautela após o empate frustrante no meio de semana pela Sul-Americana, onde o atacante Carlos Vinícius desperdiçou três pênaltis na mesma cobrança. Para o duelo no Paraná, o centroavante cumpre suspensão no Brasileirão e será um dos muitos desfalques da equipe.

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Tudo sobre o jogo entre Athletico-PR x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 🆚 Grêmio

14ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena da Baixada (Ligga Arena), em Curitiba (PR).

👁️ Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming exclusivo).

🕴️ Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF).

🚩 Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavidez, Teran, Arthur Dias e Esquivel; Portilla, João Cruz (Jadson) e Dudu; Mendoza, Bruninho e Viveros.

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🔵⚫⚪ Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Léo Pérez, Nardoni e Gabriel Mec; Enamorado, Willian (Tetê) e Braithwaite.

Athletico-PR x Grêmio - Campeonato Brasileiro (Arte: Lance!)

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