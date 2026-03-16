Vasco envia ofício à CBF por conta de arbitragem e se reunirá com Comissão nesta segunda

O Vasco informou que encaminhou, na manhã desta segunda-feira (16), um ofício formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestando inconformismo com decisões da arbitragem na partida contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A.

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Segundo o clube, o documento foi direcionado à Comissão de Arbitragem da CBF e apresenta, de forma detalhada, os lances contestados pelo Vasco durante o jogo.

A diretoria terá uma reunião na tarde desta segunda-feira com integrantes da comissão para discutir os episódios da partida e tratar das reclamações relacionadas à condução da arbitragem.

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O Vasco considera que houve erros relevantes durante o confronto e busca esclarecimentos da entidade responsável pela arbitragem no futebol brasileiro.

Pedrinho, presidente do Vasco, e Admar Lopes, diretor de futebol do clube (Foto: Mateus Bonomi/Agif/Gazeta Press)

Relembre a confusão após Cruzeiro x Vasco

O empate por 3 a 3 entre Cruzeiro e Vasco, disputado no domingo (15) no Estádio Mineirão, terminou em uma confusão envolvendo dirigentes vascaínos, a equipe de arbitragem e policiais militares.

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A insatisfação do clube carioca ocorreu principalmente por causa da não marcação de dois supostos pênaltis e pelo acréscimo de 11 minutos no segundo tempo. Após o apito final, dirigentes do Vasco foram em direção ao árbitro Lucas Torezin para reclamar da atuação.

De acordo com a súmula da partida, o presidente do clube, Pedrinho, abordou o árbitro no túnel de acesso aos vestiários e fez críticas à arbitragem, afirmando que o profissional seria "arrogante" e que "a soberba precede a queda".

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Ainda segundo o relato oficial, policiais que escoltavam a equipe de arbitragem intervieram quando dirigentes e seguranças do Vasco se aproximaram. Durante a intervenção, um dos agentes utilizou spray de pimenta para dispersar o grupo, o que provocou mal-estar momentâneo nos árbitros. Após o episódio, a arbitragem foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil dentro do estádio para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

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